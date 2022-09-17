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Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakem Suat Arslanboğa Maç Saati 17 Eylül 17:00
35'
0 0
HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı HangiKredi Ümraniyespor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Orkun Özdemir faul yapıyor.

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    34'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Geraldo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bersant Celina ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Mickael Tirpan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Haris Hajradinovic, Ermir Lenjani tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Durel Avounou.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ermir Lenjani geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomislav Glumac geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomislav Glumac geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Kasımpaşa

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Geraldo, Haris Hajradinovic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı Haris Hajradinovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Elle Oynama | HangiKredi Ümraniyespor

    Hakem, Tomislav Glumac tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Oğuz Gürbulak sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Valentin Gheorghe tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Ermir Lenjani şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Jeffrey Bruma faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sol çaprazdan Ermir Lenjani ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Bersant Celina, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mortadha Ben Ouanes rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tomislav Glumac.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Geraldo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Kasımpaşa

    Mickael Tirpan - Oğuz Gürbulak mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kartal Kayra Yılmaz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Tomislav Glumac - Sadık Çiftpınar mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    Kartal Kayra Yılmaz ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Bersant Celina ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mamadou Fall sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Isaac Sackey, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Durel Avounou

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sağ çaprazdan Oğuz Gürbulak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

HangiKredi Ümraniyespor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
1
1
Korner
4
3
Faul
5
7
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

HangiKredi Ümraniyespor Kasımpaşa Maç Kadroları

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Can

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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