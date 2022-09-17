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HangiKredi Ümraniyespor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
HangiKredi Ümraniyespor takımında Orkun Özdemir faul yapıyor.
Geraldo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bersant Celina ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mickael Tirpan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.
Haris Hajradinovic, Ermir Lenjani tarafından faulle durduruluyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Durel Avounou.
Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ermir Lenjani geçiyor.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall hakem Suat Arslanboğa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomislav Glumac geçiyor.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomislav Glumac geçiyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Geraldo, Haris Hajradinovic tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa takımı Haris Hajradinovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Tomislav Glumac tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Haris Hajradinovic ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Oğuz Gürbulak sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Valentin Gheorghe tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Ermir Lenjani şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Jeffrey Bruma faul yapıyor.
Sol çaprazdan Ermir Lenjani ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bersant Celina, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.
Mortadha Ben Ouanes rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tomislav Glumac.
Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor.
Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Geraldo faul yapıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mickael Tirpan - Oğuz Gürbulak mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kartal Kayra Yılmaz.
Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.
Tomislav Glumac - Sadık Çiftpınar mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kartal Kayra Yılmaz ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Bersant Celina ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Mamadou Fall sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Isaac Sackey, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Durel Avounou
HangiKredi Ümraniyespor takımından Kartal Kayra Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ çaprazdan Oğuz Gürbulak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.