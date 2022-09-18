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Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lucas Lima şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem Bahattin Şimşek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Philippe Keny için kaldırdı.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Salih Dursun çıkıyor ve yerine Davide Biraschi oyuna giriyor.
Medipol Başakşehir takımından Bertrand Traore çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Mounir Chouiar ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Lucas Lima
Philippe Keny için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.