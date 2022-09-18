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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Bahattin Şimşek Maç Saati 18 Eylül 17:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    44'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    43'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    39'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem Bahattin Şimşek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Philippe Keny için kaldırdı.

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    25'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Salih Dursun çıkıyor ve yerine Davide Biraschi oyuna giriyor.

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    21'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Bertrand Traore çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    19'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Mounir Chouiar ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    10'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    10'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Lucas Lima

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    8'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Philippe Keny için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    7'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
2
1
Korner
4
1
Faul
3
7
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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