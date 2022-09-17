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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 17 Eylül 20:00
34'
1 1
İstanbulspor
İstanbulspor
Beşiktaş
Beşiktaş
Ersin Destanoğlu (KK) 26'
8' Georges-Kevin N'Koudou

Canlı Maç Anlatımı İstanbulspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    31'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Ali Yaşar ile serbest vuruş kullanacak.

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    30'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor. Beşiktaş yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Melih Kabasakal.

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    30'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Josef De Souza hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    26'
    Gooolll | İstanbulspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. İstanbulspor, Emir Kaan Gültekin ile aradığı golü buldu.

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    26'
    Direk | İstanbulspor

    İstanbulspor, Emir Kaan Gültekin ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    22'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim David Jensen.

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    22'
    Elle Oynama | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Wout Weghorst topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    20'
    Frikik | İstanbulspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Okan Erdoğan kullanacak.

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    20'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Gedson Fernandes faul yapıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Jackson Muleka sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Josef De Souza ile serbest vuruş kullanacak.

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    17'
    Faul | İstanbulspor

    Wout Weghorst, Mehmet Yeşil tarafından faule maruz kalıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Georges-Kevin N'Koudou için kaldırdı.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Georges-Kevin N'Koudou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Valentin Rosier ile serbest vuruş kullanacak.

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    12'
    Faul | İstanbulspor

    Valentin Rosier, Ali Yaşar tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

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    11'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Romain Saiss.

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    11'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Melih Kabasakal faul yapıyor.

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    11'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Muammer Sarıkaya geçiyor.

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    10'
    Faul | Beşiktaş

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Muammer Sarıkaya, Valentin Rosier tarafından faulle durduruluyor.

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    9'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Erdoğan.

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    9'
    Faul | Beşiktaş

    Taç çizgisine yakın bir yerde Okan Erdoğan, Georges-Kevin N'Koudou tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Georges-Kevin N'Koudou Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

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    6'
    Tehlikeli Hareket | İstanbulspor

    Tuncer Duhan Aksu tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    Korner | Beşiktaş

    Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Jackson Muleka için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

İstanbulspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İstanbulspor İstanbulspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
4
5
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

İstanbulspor Beşiktaş Maç Kadroları

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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