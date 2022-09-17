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İstanbulspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
İstanbulspor, Ali Yaşar ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor. Beşiktaş yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Melih Kabasakal.
Beşiktaş takımında Josef De Souza hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. İstanbulspor, Emir Kaan Gültekin ile aradığı golü buldu.
İstanbulspor, Emir Kaan Gültekin ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim David Jensen.
Beşiktaş takımında Wout Weghorst topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Okan Erdoğan kullanacak.
Beşiktaş takımında Gedson Fernandes faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Jackson Muleka sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Josef De Souza ile serbest vuruş kullanacak.
Wout Weghorst, Mehmet Yeşil tarafından faule maruz kalıyor.
Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Georges-Kevin N'Koudou için kaldırdı.
Georges-Kevin N'Koudou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Valentin Rosier ile serbest vuruş kullanacak.
Valentin Rosier, Ali Yaşar tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Romain Saiss.
İstanbulspor takımında Melih Kabasakal faul yapıyor.
İstanbulspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Muammer Sarıkaya geçiyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Muammer Sarıkaya, Valentin Rosier tarafından faulle durduruluyor.
İstanbulspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Erdoğan.
Taç çizgisine yakın bir yerde Okan Erdoğan, Georges-Kevin N'Koudou tarafından faule maruz kalıyor.
GOL! Georges-Kevin N'Koudou Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Tuncer Duhan Aksu tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Jackson Muleka için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.