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Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Ofsayt bayrağı Ayoub El Kaabi için kalkıyor
Yukatel Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Miguel Cardoso tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Gökhan Sazdağı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Sadık Baş sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kaan Kanak, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Onur Bulut tarafından faulle durduruluyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kaan Kanak.
Yukatel Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Ramazan Civelek oyundan çıkarken Gökhan Sazdağı oyuna giren isim.
Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Onur Ergün çıkıyor ve yerine Rayane Aabid oyuna giriyor.
Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sam Adekugbe çıkıyor ve yerine Kaan Kanak oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Sam Adekugbe ofsayta yakalanıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miguel Cardoso tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Golün asistini yapan isim Mame Thiam.
GOL! Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkarıyor.
Onur Ergün şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Ramazan Civelek sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sadık Baş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Saba Lobjanidze ofsayta yakalanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ayoub El Kaabi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.
Miguel Cardoso tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Campanharo geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa faul yapıyor.
Burak Öksüz tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Sadık Baş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Miguel Cardoso, Ruben Ribeiro tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımı Ruben Ribeiro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ruben Ribeiro tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Atakaş Hatayspor takımından Mehdi Boudjemaa sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımı Mehdi Boudjemaa ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mehdi Boudjemaa tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ramazan Civelek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Bernard Mensah faul yapıyor.
Mame Thiam, Ruben Ribeiro tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Campanharo geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ramazan Civelek.
Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.
Recep Burak Yılmaz, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede İlhan Parlak tarafından faulle durduruluyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Saba Lobjanidze geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.
Ayoub El Kaabi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.
GOL! Bernard Mensah penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, Saba Lobjanidze tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.