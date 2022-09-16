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Stadyum Yeni Hatay Stadyumu Hakem Çağdaş Altay Maç Saati 16 Eylül 20:00
58'
İY: 0 - 2
0 2
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
5' Bernard Mensah (P) 44' Miguel Cardoso

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    58'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Ofsayt bayrağı Ayoub El Kaabi için kalkıyor

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    57'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Miguel Cardoso tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    51'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    50'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Gökhan Sazdağı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    49'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sadık Baş sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    48'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    47'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    47'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Kaan Kanak, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Onur Bulut tarafından faulle durduruluyor.

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    47'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kaan Kanak.

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    46'
    Oyuna Girme | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Ramazan Civelek oyundan çıkarken Gökhan Sazdağı oyuna giren isim.

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    46'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Onur Ergün çıkıyor ve yerine Rayane Aabid oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sam Adekugbe çıkıyor ve yerine Kaan Kanak oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Sam Adekugbe ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Mame Thiam.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Onur Ergün şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Ramazan Civelek sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sadık Baş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Campanharo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Burak Öksüz tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Sadık Baş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Miguel Cardoso, Ruben Ribeiro tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımı Ruben Ribeiro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ruben Ribeiro tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Mehdi Boudjemaa sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımı Mehdi Boudjemaa ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mehdi Boudjemaa tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Ramazan Civelek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Bernard Mensah faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Mame Thiam, Ruben Ribeiro tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Campanharo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ramazan Civelek.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Recep Burak Yılmaz, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede İlhan Parlak tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Saba Lobjanidze geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Penaltı Golü | Yukatel Kayserispor

    GOL! Bernard Mensah penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Hakem, Saba Lobjanidze tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
7
2
Kurtarış
1
2
Korner
3
2
Faul
6
5
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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