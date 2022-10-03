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VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuzhan Berber geçiyor.
Caner Erkin - Oğuzhan Berber mücadelesinde hakem, İstanbulspor lehine faul kararı veriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ebrima Colley şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.
Jean Kouassi, Jetmir Topalli tarafından faule maruz kalıyor.
İstanbulspor takımından Melih Kabasakal sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Melih Kabasakal kullanacak.
Steven Caulker ile Sindrit Guri arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Steven Caulker. Ceza sahası sağ çaprazından İstanbulspor takımı oyuna başlayacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Okan Erdoğan kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Melih Kabasakal, Ibrahim Dresevic tarafından faule maruz kalıyor.
Muammer Sarıkaya, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jimmy Durmaz tarafından faule maruz kalıyor.
İstanbulspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Erdoğan.
İstanbulspor takımından Ali Yaşar sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Steven Caulker tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Emiliano Viviano kullanacak.
İstanbulspor takımında Jetmir Topalli faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Viviano.
Jean Kouassi, ceza sahasına yakın bir noktada Okan Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.
Emir Kaan Gültekin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Ibrahim Dresevic ile serbest vuruş kullanacak.
İstanbulspor takımında Melih Kabasakal faul yapıyor.
Mbaye Diagne, Adi Mehremic tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Erkin geçiyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.