SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Ali Şansalan Maç Saati 03 Ekim 20:00
19'
0 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
İstanbulspor
İstanbulspor

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuzhan Berber geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin - Oğuzhan Berber mücadelesinde hakem, İstanbulspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ebrima Colley şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | İstanbulspor

    Jean Kouassi, Jetmir Topalli tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Melih Kabasakal sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | İstanbulspor

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Melih Kabasakal kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Steven Caulker ile Sindrit Guri arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Steven Caulker. Ceza sahası sağ çaprazından İstanbulspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | İstanbulspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Okan Erdoğan kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Melih Kabasakal, Ibrahim Dresevic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Muammer Sarıkaya, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jimmy Durmaz tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Erdoğan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Ali Yaşar sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Steven Caulker tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Emiliano Viviano kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Jetmir Topalli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emiliano Viviano.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | İstanbulspor

    Jean Kouassi, ceza sahasına yakın bir noktada Okan Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Emir Kaan Gültekin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Ibrahim Dresevic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Melih Kabasakal faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | İstanbulspor

    Mbaye Diagne, Adi Mehremic tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Erkin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük İstanbulspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
İstanbulspor İstanbulspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
4
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük İstanbulspor Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.