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Fraport TAV Antalyaspor - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.
Sol çaprazdan Fernando Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Bünyamin Balcı
arabam.com Konyaspor takımında Soner Dikmen faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.