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Stadyum Corendon Airlines Park Hakem Mert Güzenge Maç Saati 08 Ekim 17:00
7'
0 0
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    5'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol çaprazdan Fernando Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Bu dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Bünyamin Balcı

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    4'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Soner Dikmen faul yapıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor arabam.com Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor arabam.com Konyaspor Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

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