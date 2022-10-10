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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 10 Ekim 20:00
44'
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    43'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    42'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Youssouf Ndayishimiye.

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    42'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Robin Yalçın faul yapıyor.

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    41'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.

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    41'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Biglia faul yapıyor.

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    38'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    38'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    38'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    35'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    35'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    34'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Bertrand Traore tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    32'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    31'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Fredrik Ulvestad faul yapıyor.

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    27'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    26'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

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    26'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Ömer Ali Şahiner sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    23'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Philippe Keny için kaldırdı.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mounir Chouiar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Murat Paluli sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Ömer Ali Şahiner kullanacak.

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    12'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare ile Ömer Ali Şahiner arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mustapha Yatabare. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

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    12'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı Mounir Chouiar ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mounir Chouiar tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Mounir Chouiar, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Clinton N'Jie ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
4
1
Kurtarış
2
4
Korner
2
2
Faul
2
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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