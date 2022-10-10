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Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Berkay Özcan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Youssouf Ndayishimiye.
Demir Grup Sivasspor takımında Robin Yalçın faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Biglia faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Bertrand Traore tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Fredrik Ulvestad faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Ömer Ali Şahiner sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Philippe Keny için kaldırdı.
Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mounir Chouiar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Murat Paluli sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Ömer Ali Şahiner kullanacak.
Mustapha Yatabare ile Ömer Ali Şahiner arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mustapha Yatabare. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
Dia Saba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Dia Saba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımı Mounir Chouiar ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mounir Chouiar tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mounir Chouiar, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
Demir Grup Sivasspor, Clinton N'Jie ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.