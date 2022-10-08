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İstanbulspor - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Jetmir Topalli ofsayta yakalanıyor.
MKE Ankaragücü takımında Giorgi Beridze faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Muammer Sarıkaya.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Okan Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Emre Kılınç
Ali Sowe tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Pedrinho tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımında Ali Sowe faul yapıyor.
İstanbulspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mehmet Yeşil.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Mehmet Yeşil kullanacak.
Muammer Sarıkaya, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Ali Sowe tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem Yasin Kol yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını İbrahim Yılmaz için kaldırdı.
Mehmet Yeşil ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Valon Ethemi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jetmir Topalli ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Tuncer Duhan Aksu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor, Tuncer Duhan Aksu ile köşe vuruşu kullanıyor.
İstanbulspor takımında Valon Ethemi faul yapıyor.
İstanbulspor takımında Valon Ethemi, sarı kart görüyor.
MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Valon Ethemi ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahası önünden Tuncer Duhan Aksu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu İbrahim Yılmaz
Taylan Antalyalı, gol pasını veren isim.
GOL! Emre Kılınç MKE Ankaragücü takımını öne geçiren golü atıyor.
MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya faul yapıyor.
İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya, sarı kart görüyor.
İstanbulspor, Muammer Sarıkaya ile serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Tuncer Duhan Aksu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımında Ali Sowe faul yapıyor.
İstanbulspor takımından İbrahim Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımından Taylan Antalyalı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
MKE Ankaragücü takımından Oğuz Ceylan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yasin Güreler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valon Ethemi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topu eliyle kontrol ediyor.
MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oğuz Ceylan.
Ofsayt bayrağı Ali Sowe için kalkıyor
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.