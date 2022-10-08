SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakem Yasin Kol Maç Saati 08 Ekim 14:30
İYS
İY: 0 - 1
0 1
İstanbulspor
İstanbulspor
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
16' Emre Kılınç

Canlı Maç Anlatımı İstanbulspor - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | İstanbulspor

    Jetmir Topalli ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Giorgi Beridze faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Muammer Sarıkaya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Okan Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Bu dakikada MKE Ankaragücü takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Emre Kılınç

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetli Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | MKE Ankaragücü

    Pedrinho tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Ali Sowe faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mehmet Yeşil.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | İstanbulspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Mehmet Yeşil kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Muammer Sarıkaya, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Ali Sowe tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Ofsayt | İstanbulspor

    Hakem Yasin Kol yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını İbrahim Yılmaz için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | İstanbulspor

    Mehmet Yeşil ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Valon Ethemi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | İstanbulspor

    Jetmir Topalli ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Tuncer Duhan Aksu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | İstanbulspor

    İstanbulspor, Tuncer Duhan Aksu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Valon Ethemi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Valon Ethemi, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    Valon Ethemi ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Rakip ceza sahası önünden Tuncer Duhan Aksu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Ofsayt | İstanbulspor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu İbrahim Yılmaz

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Asist | MKE Ankaragücü

    Taylan Antalyalı, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | MKE Ankaragücü

    GOL! Emre Kılınç MKE Ankaragücü takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Sarı Kart | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Muammer Sarıkaya ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Tuncer Duhan Aksu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Ali Sowe faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından İbrahim Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Taylan Antalyalı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Oğuz Ceylan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Yasin Güreler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valon Ethemi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Elle Oynama | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oğuz Ceylan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | MKE Ankaragücü

    Ofsayt bayrağı Ali Sowe için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

İstanbulspor MKE Ankaragücü Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İstanbulspor İstanbulspor
0 0 %
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
İsabetli Şut
0
4
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
3
0
Korner
3
0
Faul
3
4
Ofsayt
3
1
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

İstanbulspor MKE Ankaragücü Maç Kadroları

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.