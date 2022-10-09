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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 09 Ekim 20:00
14'
1 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Miguel Crespo 9'

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Gustavo Henrique faul yapıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Enner Valencia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lincoln Henrique geçiyor.

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    13'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.

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    11'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    9'
    Asist | Fenerbahçe

    İsmail Yüksek, gol pasını veren isim.

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    9'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Miguel Crespo takımını öne geçiren golü atıyor.

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    8'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Enner Valencia için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Lincoln Henrique ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    İsmail Yüksek tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    6'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    5'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Hakem, orta yuvarlakta bulunan Jean Kouassi için ofsayt bayrağını kaldırıyor

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    3'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İsmail Yüksek.

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    3'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Miguel Crespo, Otabek Shukurov tarafından faulle durduruluyor. Fenerbahçe, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Crespo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
1
2
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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