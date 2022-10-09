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Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımında Gustavo Henrique faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lincoln Henrique geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İsmail Yüksek, gol pasını veren isim.
GOL! Miguel Crespo takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Enner Valencia için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Lincoln Henrique ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İsmail Yüksek tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Jean Kouassi için ofsayt bayrağını kaldırıyor
Fenerbahçe takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İsmail Yüksek.
Miguel Crespo, Otabek Shukurov tarafından faulle durduruluyor. Fenerbahçe, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Crespo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.