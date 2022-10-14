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Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 14 Ekim 20:00
76'
İY: 1 - 0
3 1
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ahmed Hassan 44' Arnaud Lusamba 51' Idrissa Doumbia 70'
57' Haji Wright

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Bünyamin Balcı ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Ahmed Hassan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    İsabetli Şut | Corendon Alanyaspor

    Leroy Fer tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Gooolll | Corendon Alanyaspor

    GOL! Idrissa Doumbia ile Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efecan Karaca geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Efkan Bekiroğlu oyundan çıkarken Umut Güneş oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Arnaud Lusamba çıkıyor ve yerine Idrissa Doumbia oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Cemali Sertel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Sam Larsson ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Cemali Sertel, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Haji Wright, farkı 1'e indiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Runar Runarsson kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol çaprazdan Cemali Sertel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sağ çaprazdan Houssam Ghacha ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Cemali Sertel geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Gooolll | Corendon Alanyaspor

    GOL! Arnaud Lusamba ile Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Leroy Fer ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Cemali Sertel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Daniel Candeias için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Gökdeniz Bayrakdar oyundan çıkarken Sam Larsson oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Haji Wright için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Daniel Candeias ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Asist | Corendon Alanyaspor

    Daniel Candeias, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Gooolll | Corendon Alanyaspor

    GOL! Ahmed Hassan takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Daniel Candeias ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leroy Fer geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Ofsayt bayrağı Daniel Candeias için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Runar Runarsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Arnaud Lusamba sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Ofsayt bayrağı Gökdeniz Bayrakdar için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Runar Runarsson kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Efecan Karaca ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Efecan Karaca ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Runar Runarsson kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Runar Runarsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Houssam Ghacha hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Efecan Karaca, Houssam Ghacha tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Cemali Sertel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Luiz Adriano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ömer Toprak tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fredy ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Runar Runarsson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Cemali Sertel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Gökdeniz Bayrakdar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Ahmed Hassan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Ömer Toprak ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Ömer Toprak, Fatih Aksoy tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Efecan Karaca ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Corendon Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Alperen Uysal kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Yusuf Özdemir kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Yusuf Özdemir, Gökdeniz Bayrakdar tarafından faulle durduruluyor. Corendon Alanyaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Fatih Aksoy tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Efecan Karaca ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Luiz Adriano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
5
6
İsabetsiz Şut
2
6
Kurtarış
5
2
Korner
6
2
Faul
3
7
Ofsayt
3
2
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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