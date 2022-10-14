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Corendon Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Bünyamin Balcı ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ahmed Hassan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Leroy Fer tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
GOL! Idrissa Doumbia ile Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efecan Karaca geçiyor.
Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Efkan Bekiroğlu oyundan çıkarken Umut Güneş oyuna giren isim.
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Arnaud Lusamba çıkıyor ve yerine Idrissa Doumbia oyuna giriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Cemali Sertel faul yapıyor.
Sam Larsson ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Sam Larsson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cemali Sertel, gol pasını veren isim.
GOL! Haji Wright, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Runar Runarsson kurtarıyor.
Sol çaprazdan Cemali Sertel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Houssam Ghacha ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Cemali Sertel geçiyor.
Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır faul yapıyor.
GOL! Arnaud Lusamba ile Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Leroy Fer ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Cemali Sertel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Daniel Candeias için kaldırdı.
Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Gökdeniz Bayrakdar oyundan çıkarken Sam Larsson oyuna giren isim.
Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Haji Wright için kaldırdı.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Corendon Alanyaspor, Daniel Candeias ile köşe vuruşu kullanıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Daniel Candeias, gol pasını veren isim.
GOL! Ahmed Hassan takımını öne geçiren golü atıyor.
Daniel Candeias ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leroy Fer geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Daniel Candeias için kalkıyor
Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Runar Runarsson.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Arnaud Lusamba sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ofsayt bayrağı Gökdeniz Bayrakdar için kalkıyor
Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Runar Runarsson kurtarıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Efecan Karaca ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Efecan Karaca ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Runar Runarsson kurtarıyor.
Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Runar Runarsson.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Houssam Ghacha hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Efecan Karaca, Houssam Ghacha tarafından faule maruz kalıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Cemali Sertel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Luiz Adriano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ömer Toprak tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fredy ile serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Corendon Alanyaspor, Runar Runarsson ile serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor.
Cemali Sertel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Gökdeniz Bayrakdar faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Ahmed Hassan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Ömer Toprak ile serbest vuruş kullanacak.
Ömer Toprak, Fatih Aksoy tarafından faulle durduruluyor.
Efecan Karaca ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Alperen Uysal kurtarıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Yusuf Özdemir kullanacak.
Yusuf Özdemir, Gökdeniz Bayrakdar tarafından faulle durduruluyor. Corendon Alanyaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Fatih Aksoy tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Efecan Karaca ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Luiz Adriano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fredy rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.