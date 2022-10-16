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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 16 Ekim 17:00
45'
1 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
İstanbulspor
İstanbulspor
Youssouf Ndayishimiye 26'

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı

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    41'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    39'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    36'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    36'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruş için topun başına Deniz Türüç geçiyor.

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    35'
    Sarı Kart | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Mehmet Yeşil hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    35'
    Faul | İstanbulspor

    Bertrand Traore, Mehmet Yeşil tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    34'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içerisinde Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Muammer Sarıkaya. İstanbulspor oyuna serbest vuruşla başlayacak.

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    34'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Jensen geçiyor.

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    33'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Bertrand Traore tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    32'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Youssouf Ndayishimiye geçiyor.

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    30'
    Faul | İstanbulspor

    Lucas Biglia, Eduart Rroca tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    29'
    Ofsayt | İstanbulspor

    Rakip ceza sahası önünde bulunan İbrahim Yılmaz için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    27'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

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    27'
    Faul | İstanbulspor

    Berkay Özcan, Okan Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.

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    26'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Youssouf Ndayishimiye Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

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    26'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç, gol pasını veren isim.

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    26'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Serdar Gürler ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    İbrahim Yılmaz önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında İbrahim Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ali Yaşar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muammer Sarıkaya.

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    16'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç faul yapıyor.

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    15'
    Faul | İstanbulspor

    Serdar Gürler, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Oğuzhan Berber tarafından faule maruz kalıyor.

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    15'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    9'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valon Ethemi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Serdar Gürler

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    7'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Duarte.

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    7'
    Faul | İstanbulspor

    İbrahim Yılmaz ile Leo Duarte arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu İbrahim Yılmaz. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

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    6'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem Erkan Özdamar yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mahmut Tekdemir için kaldırdı.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Serdar Gürler ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    3'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Eduart Rroca, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor.

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    3'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Eduart Rroca ile serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir İstanbulspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
İstanbulspor İstanbulspor
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
1
Korner
2
0
Faul
5
5
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir İstanbulspor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

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