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Medipol Başakşehir - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımının ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruş için topun başına Deniz Türüç geçiyor.
İstanbulspor takımında Mehmet Yeşil hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Bertrand Traore, Mehmet Yeşil tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içerisinde Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Muammer Sarıkaya. İstanbulspor oyuna serbest vuruşla başlayacak.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Jensen geçiyor.
Bertrand Traore tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Youssouf Ndayishimiye geçiyor.
Lucas Biglia, Eduart Rroca tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Rakip ceza sahası önünde bulunan İbrahim Yılmaz için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
Berkay Özcan, Okan Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.
GOL! Youssouf Ndayishimiye Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
Deniz Türüç, gol pasını veren isim.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Serdar Gürler ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İbrahim Yılmaz önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında İbrahim Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ali Yaşar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muammer Sarıkaya.
Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç faul yapıyor.
Serdar Gürler, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Oğuzhan Berber tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valon Ethemi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Serdar Gürler
Medipol Başakşehir takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Duarte.
İbrahim Yılmaz ile Leo Duarte arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu İbrahim Yılmaz. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Hakem Erkan Özdamar yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mahmut Tekdemir için kaldırdı.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Serdar Gürler ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Eduart Rroca, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor.
İstanbulspor, Eduart Rroca ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.