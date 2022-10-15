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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 15 Ekim 17:00
31'
0 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Adana Demirspor
Adana Demirspor

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    29'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    29'
    Faul | Kasımpaşa

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor.

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    29'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    28'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Bersant Celina için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    27'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mamadou Fall ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Bersant Celina ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Henry Onyekuru rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Mamadou Fall için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Adana Demirspor

    Babajide Akintola - Mortadha Ben Ouanes mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Mortadha Ben Ouanes için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Bersant Celina

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Babajide Akintola ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Stephane Bahoken altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Henry Onyekuru sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Henry Onyekuru ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mamadou Fall sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Bersant Celina sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Jeffrey Bruma kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Henry Onyekuru yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Rakip yarı alanın ortalarında Stephane Bahoken için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Badou Ndiaye faul yapıyor. Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Haris Hajradinovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Kasımpaşa

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Jeffrey Bruma kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Adana Demirspor

    Younes Belhanda – Jeffrey Bruma mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Babajide Akintola rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Adana Demirspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Kevin Rodrigues kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Florent Hadergjonaj faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Badou Ndiaye.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Kasımpaşa Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
1
1
Korner
3
2
Faul
4
4
Ofsayt
5
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Adana Demirspor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Can

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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