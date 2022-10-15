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Kasımpaşa - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor.
Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Bersant Celina için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Kasımpaşa takımından Mamadou Fall ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bersant Celina ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Henry Onyekuru rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede ofsayta yakalanıyor.
Mamadou Fall için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Younes Belhanda ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.
Babajide Akintola - Mortadha Ben Ouanes mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Mortadha Ben Ouanes için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Bersant Celina
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Babajide Akintola ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Stephane Bahoken altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.
Adana Demirspor takımından Henry Onyekuru sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Henry Onyekuru ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımından Mamadou Fall sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Bersant Celina sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Jeffrey Bruma kullanacak.
Adana Demirspor takımında Henry Onyekuru yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topu eliyle kontrol ediyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Stephane Bahoken için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Adana Demirspor takımında Badou Ndiaye faul yapıyor. Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Haris Hajradinovic.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Jeffrey Bruma kullanacak.
Younes Belhanda – Jeffrey Bruma mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Babajide Akintola rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Kevin Rodrigues kullanacak.
Kasımpaşa takımında Florent Hadergjonaj faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Badou Ndiaye.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes faul yapıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.