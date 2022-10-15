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Stadyum Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 15 Ekim 20:00
33'
1 0
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Galatasaray
Galatasaray
Mario Gavranovic 22'

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    30'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Majid Hosseini.

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    29'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sacha Boey, sarı kart görüyor.

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    29'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Miguel Cardoso.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Sacha Boey ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kazımcan Karataş sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    28'
    İsabetli Şut | Yukatel Kayserispor

    Olivier Kemen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    27'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Dimitrios Kolovetsios tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    25'
    Korner | Galatasaray

    Juan Mata ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Juan Mata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    22'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Olivier Kemen.

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    22'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Mario Gavranovic Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Victor Nelsson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Bernard Mensah - Victor Nelsson mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sacha Boey, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Yukatel Kayserispor

    Onur Bulut, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Dries Mertens sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Kazımcan Karataş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gustavo Campanharo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Galatasaray

    Gustavo Campanharo, Juan Mata tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Bernard Mensah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dimitrios Kolovetsios geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Galatasaray

    Mario Gavranovic, Victor Nelsson tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Abdülkerim Bardakcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Ramazan Civelek sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Bernard Mensah tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Bernard Mensah ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mario Gavranovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miguel Cardoso geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Lucas Torreira faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Olivier Kemen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Mauro Icardi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Galatasaray

    Kazımcan Karataş - Miguel Cardoso mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.

Yukatel Kayserispor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
5
0
Kurtarış
2
3
Korner
3
5
Faul
3
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor Galatasaray Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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