Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Yukatel Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Yukatel Kayserispor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Majid Hosseini.
Galatasaray takımında Sacha Boey, sarı kart görüyor.
Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Miguel Cardoso.
Galatasaray takımından Sacha Boey ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Kazımcan Karataş sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Olivier Kemen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Dimitrios Kolovetsios tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Juan Mata ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Juan Mata ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Golün asistini yapan isim Olivier Kemen.
GOL! Mario Gavranovic Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Victor Nelsson ile serbest vuruş kullanacak.
Bernard Mensah - Victor Nelsson mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sacha Boey, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Onur Bulut, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Dries Mertens sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kazımcan Karataş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gustavo Campanharo.
Gustavo Campanharo, Juan Mata tarafından faulle durduruluyor.
Miguel Cardoso ofsayta yakalanıyor.
Bernard Mensah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dimitrios Kolovetsios geçiyor.
Mario Gavranovic, Victor Nelsson tarafından faulle durduruluyor.
Galatasaray takımından Abdülkerim Bardakcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Juan Mata ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Ramazan Civelek sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bernard Mensah tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Bernard Mensah ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımından Lionel Carole tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.
Yukatel Kayserispor takımında Mario Gavranovic faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miguel Cardoso geçiyor.
Galatasaray takımında Lucas Torreira faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Olivier Kemen.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile serbest vuruş kullanacak.
Mauro Icardi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kazımcan Karataş - Miguel Cardoso mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.