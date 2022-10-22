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Stadyum Şenol Güneş Spor Kompleksi Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 22 Ekim 17:00
39'
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Marek Hamsik 9'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    37'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    37'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Clinton N'Jie ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Clinton N'Jie ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Eren Elmalı faul yapıyor.

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    33'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Eren Elmalı, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Anastasios Bakasetas, Hakan Arslan tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Trabzonspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Anastasios Bakasetas kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Maxi Gomez

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Dia Saba tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Hakan Arslan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Trabzonspor

    Eren Elmalı - Clinton N'Jie mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Vitor Hugo ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Clinton N'Jie faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Erdoğan Yeşilyurt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Dia Saba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Clinton N'Jie, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Uğur Çiftçi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Direk | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Clinton N'Jie ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Trabzonspor

    Erdoğan Yeşilyurt, Jean-Philippe Gbamin tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Marek Hamsik tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Umut Bozok altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Marek Hamsik takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas - Charilaos Charisis mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Uğur Çiftçi, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Marek Hamsik faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
4
5
Kurtarış
3
0
Korner
2
3
Faul
6
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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