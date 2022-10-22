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Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Clinton N'Jie ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor, Clinton N'Jie ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.
Trabzonspor takımında Eren Elmalı faul yapıyor.
Trabzonspor takımında Eren Elmalı, sarı kart görüyor.
Anastasios Bakasetas, Hakan Arslan tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Anastasios Bakasetas kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mustapha Yatabare tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Maxi Gomez
Dia Saba önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Dia Saba tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Demir Grup Sivasspor, Hakan Arslan ile serbest vuruş kullanacak.
Eren Elmalı - Clinton N'Jie mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor, Vitor Hugo ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Clinton N'Jie faul yapıyor.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Erdoğan Yeşilyurt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Dia Saba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Clinton N'Jie, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Uğur Çiftçi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor, Clinton N'Jie ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Erdoğan Yeşilyurt tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Erdoğan Yeşilyurt, Jean-Philippe Gbamin tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Marek Hamsik tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Umut Bozok altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Anastasios Bakasetas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
GOL! Marek Hamsik takımını öne geçiren golü atıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.
Anastasios Bakasetas - Charilaos Charisis mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Uğur Çiftçi, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımında Marek Hamsik faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.