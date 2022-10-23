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Adana Demirspor - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
arabam.com Konyaspor takımından Oğulcan Ülgün şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Benjamin Stambouli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Adana Demirspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Oğulcan Ülgün faul yapıyor. arabam.com Konyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Yaroslav Rakitskyi.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Henry Onyekuru için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ofsayt bayrağı Mame Diouf için kalkıyor
Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Oğulcan Ülgün oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
arabam.com Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Endri Cekici oyundan çıkarken Bruno Paz oyuna giren isim.
Jonas Svensson, ceza sahasının çaprazında Zymer Bytyqi tarafından faulle durduruluyor.
Adana Demirspor takımında Emre Akbaba faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.
Konrad Michalak, Yaroslav Rakitskyi tarafından faulle durduruluyor.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile serbest vuruş kullanacak.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Younes Belhanda - Ahmet Oğuz mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Akaydin.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip yarı alanın ortalarında Henry Onyekuru için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Mame Diouf ile Kevin Rodrigues arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mame Diouf.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.
Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımı Younes Belhanda ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Younes Belhanda tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rakip ceza sahası önünden Kevin Rodrigues ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Babajide Akintola tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Adana Demirspor takımı Kevin Rodrigues ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Kevin Rodrigues tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında, ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.
arabam.com Konyaspor takımında Amir Hadziahmetovic, sarı kart görüyor.
arabam.com Konyaspor takımında Amir Hadziahmetovic faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımında Ibrahim Sehic hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Badou Ndiaye geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Francisco Calvo faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Emre Akbaba.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Adana Demirspor, Babajide Akintola ile aradığı golü buldu.
Adana Demirspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Benjamin Stambouli, Konrad Michalak tarafından faulle durduruluyor. Adana Demirspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Badou Ndiaye.
Adana Demirspor takımından Yaroslav Rakitskyi Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Soner Dikmen faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımında Soner Dikmen hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Adana Demirspor takımından Emre Akbaba rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Adil Demirbağ tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
GOL! Mame Diouf takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem, Younes Belhanda tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
Ofsayt bayrağı Konrad Michalak için kalkıyor
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertaç Özbir geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Emre Akbaba rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımı Badou Ndiaye ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Badou Ndiaye tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
Soner Dikmen, Emre Akbaba tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Babajide Akintola, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Younes Belhanda rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Hakem Hüseyin Göçek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Zymer Bytyqi için kaldırdı.
Adana Demirspor, Babajide Akintola ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Emre Akbaba rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Younes Belhanda tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Adana Demirspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Badou Ndiaye geçiyor.
Konrad Michalak ile Babajide Akintola arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Konrad Michalak.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Endri Cekici, Benjamin Stambouli tarafından faulle durduruluyor. arabam.com Konyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Badou Ndiaye geçiyor.
Emre Akbaba rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.