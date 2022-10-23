SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Hüseyin Göçek Maç Saati 23 Ekim 17:00
55'
İY: 1 - 1
1 1
Adana Demirspor
Adana Demirspor
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor
Babajide Akintola 32'
22' Mame Diouf

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Oğulcan Ülgün şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Benjamin Stambouli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Oğulcan Ülgün faul yapıyor. arabam.com Konyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Yaroslav Rakitskyi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Henry Onyekuru için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Ofsayt | arabam.com Konyaspor

    Ofsayt bayrağı Mame Diouf için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Oğulcan Ülgün oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Endri Cekici oyundan çıkarken Bruno Paz oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Jonas Svensson, ceza sahasının çaprazında Zymer Bytyqi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Emre Akbaba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Konrad Michalak, Yaroslav Rakitskyi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Younes Belhanda - Ahmet Oğuz mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Akaydin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Henry Onyekuru için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Mame Diouf ile Kevin Rodrigues arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mame Diouf.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Younes Belhanda ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Younes Belhanda tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Rakip ceza sahası önünden Kevin Rodrigues ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Babajide Akintola tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Kevin Rodrigues ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Kevin Rodrigues tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Sarı Kart | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Amir Hadziahmetovic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Amir Hadziahmetovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Sarı Kart | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Ibrahim Sehic hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Badou Ndiaye geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Francisco Calvo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Asist | Adana Demirspor

    Golün asistini yapan isim Emre Akbaba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Adana Demirspor, Babajide Akintola ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Benjamin Stambouli, Konrad Michalak tarafından faulle durduruluyor. Adana Demirspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Badou Ndiaye.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yaroslav Rakitskyi Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Soner Dikmen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Sarı Kart | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Soner Dikmen hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Emre Akbaba rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Adil Demirbağ tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Gooolll | arabam.com Konyaspor

    GOL! Mame Diouf takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Hakem, Younes Belhanda tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | arabam.com Konyaspor

    Ofsayt bayrağı Konrad Michalak için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertaç Özbir geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Emre Akbaba rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Badou Ndiaye ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Badou Ndiaye tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Adana Demirspor

    Soner Dikmen, Emre Akbaba tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Babajide Akintola, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Younes Belhanda rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | arabam.com Konyaspor

    Hakem Hüseyin Göçek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Zymer Bytyqi için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Babajide Akintola ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Emre Akbaba rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Younes Belhanda tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Badou Ndiaye geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Konrad Michalak ile Babajide Akintola arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Konrad Michalak.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Adana Demirspor

    Endri Cekici, Benjamin Stambouli tarafından faulle durduruluyor. arabam.com Konyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Badou Ndiaye geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Emre Akbaba rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Adana Demirspor arabam.com Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
İsabetli Şut
3
3
İsabetsiz Şut
13
2
Kurtarış
2
2
Korner
2
0
Faul
7
10
Ofsayt
3
3
Sarı Kart
0
3
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor arabam.com Konyaspor Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.