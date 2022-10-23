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Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Stephane Bahoken tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Stephane Bahoken, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Bernard Mensah, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Olivier Kemen rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Haris Hajradinovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Valentin Eysseric rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Mortadha Ben Ouanes, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.
Florent Hadergjonaj rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gustavo Campanharo rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Majid Hosseini kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Mickael Tirpan Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Stephane Bahoken ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Bernard Mensah kullanacak.
Olivier Kemen, Mickael Tirpan tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Bernard Mensah ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bernard Mensah ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımı Haris Hajradinovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo faul yapıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Bersant Celina, Olivier Kemen tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.
Olivier Kemen topa eliyle müdahale ediyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sadık Çiftpınar geçiyor.
Sadık Çiftpınar şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mickael Tirpan, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bersant Celina ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Jeffrey Bruma kullanacak.
Valentin Eysseric, Gustavo Campanharo tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımından Bersant Celina şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Haris Hajradinovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Mickael Tirpan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Miguel Cardoso rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ çaprazdan Olivier Kemen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mickael Tirpan.
Jeffrey Bruma, Mame Thiam tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
Rakip yarı alanın ortalarında Mame Thiam topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Majid Hosseini kullanacak.
Stephane Bahoken ile Gustavo Campanharo arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Stephane Bahoken.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Carole.
Miguel Cardoso, Mickael Tirpan tarafından faule maruz kalıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.
Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.