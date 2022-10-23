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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Mustafa Kürşad Filiz Maç Saati 23 Ekim 14:30
43'
0 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Stephane Bahoken tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Stephane Bahoken, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Bernard Mensah, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Olivier Kemen rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Mortadha Ben Ouanes, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Miguel Cardoso tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Florent Hadergjonaj rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Gustavo Campanharo rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Majid Hosseini kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mickael Tirpan Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Stephane Bahoken ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Bernard Mensah kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Kasımpaşa

    Olivier Kemen, Mickael Tirpan tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Bernard Mensah ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Bernard Mensah ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı Haris Hajradinovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Bersant Celina, Olivier Kemen tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Elle Oynama | Yukatel Kayserispor

    Olivier Kemen topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sadık Çiftpınar geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Sadık Çiftpınar şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Mickael Tirpan, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Bilal Bayazit kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bersant Celina ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Kasımpaşa

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Jeffrey Bruma kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Valentin Eysseric, Gustavo Campanharo tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Bersant Celina şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Haris Hajradinovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mickael Tirpan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sağ çaprazdan Olivier Kemen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mickael Tirpan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Jeffrey Bruma, Mame Thiam tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Rakip yarı alanın ortalarında Mame Thiam topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Majid Hosseini kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Kasımpaşa

    Stephane Bahoken ile Gustavo Campanharo arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Stephane Bahoken.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Carole.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Kasımpaşa

    Miguel Cardoso, Mickael Tirpan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mame Thiam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Kasımpaşa Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
4
0
İsabetsiz Şut
6
3
Kurtarış
0
4
Korner
5
2
Faul
4
8
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Can

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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