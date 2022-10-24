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Stadyum Yeni Hatay Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 24 Ekim 20:00
38'
0 1
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Beşiktaş
Beşiktaş
1' Wout Weghorst

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    35'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol çaprazdan Dele Alli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    34'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Jackson Muleka sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    31'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Tayyip Talha Sanuç, Ayoub El Kaabi tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Erce Kardeşler geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Beşiktaş

    Sam Adekugbe, ceza sahası içinde sağ çaprazda Josef De Souza tarafından faule maruz kalıyor. Atakaş Hatayspor maça serbest vuruş ile başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arthur Masuaku.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Sam Adekugbe ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Dele Alli, Mehdi Boudjemaa tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa, sarı kart görüyor.

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    27'
    Faul | Beşiktaş

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Dele Alli – Rayane Aabid mücadelesinde hakem Kadir Sağlam, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.

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    25'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Onur Ergün geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Beşiktaş

    Onur Ergün, Dele Alli tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Jackson Muleka ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Georges-Kevin N'Koudou topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Rayane Aabid ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mehdi Boudjemaa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Salih Uçan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Arthur Masuaku ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arthur Masuaku.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Francisco Montero, Ze Luis tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Wout Weghorst altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Salih Uçan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Erce Kardeşler kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Ceza sahasında Salih Uçan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Tayyip Talha Sanuç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Arthur Masuaku sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Beşiktaş

    Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Beşiktaş

    Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Georges-Kevin N'Koudou, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Erce Kardeşler kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erce Kardeşler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Salih Uçan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Josef De Souza ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Francisco Montero, orta yuvarlağa yakın bir noktada Mehdi Boudjemaa tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ayoub El Kaabi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Wout Weghorst ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Wout Weghorst takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Asist | Beşiktaş

    Golün asistini yapan isim Jackson Muleka.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
1
4
Kurtarış
2
1
Korner
1
5
Faul
4
4
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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