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Atakaş Hatayspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Sol çaprazdan Dele Alli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ayoub El Kaabi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arthur Masuaku ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Jackson Muleka sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Tayyip Talha Sanuç, Ayoub El Kaabi tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Erce Kardeşler geçiyor.
Sam Adekugbe, ceza sahası içinde sağ çaprazda Josef De Souza tarafından faule maruz kalıyor. Atakaş Hatayspor maça serbest vuruş ile başlayacak.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arthur Masuaku.
Atakaş Hatayspor, Sam Adekugbe ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Dele Alli, Mehdi Boudjemaa tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa, sarı kart görüyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Dele Alli – Rayane Aabid mücadelesinde hakem Kadir Sağlam, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Onur Ergün geçiyor.
Onur Ergün, Dele Alli tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş takımından Jackson Muleka ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Georges-Kevin N'Koudou topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
Atakaş Hatayspor, Rayane Aabid ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mehdi Boudjemaa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Salih Uçan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Arthur Masuaku ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arthur Masuaku.
Francisco Montero, Ze Luis tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Wout Weghorst altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Beşiktaş takımından Salih Uçan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Erce Kardeşler kurtarıyor.
Ceza sahasında Salih Uçan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Beşiktaş takımından Tayyip Talha Sanuç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Beşiktaş takımından Arthur Masuaku sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Georges-Kevin N'Koudou, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Erce Kardeşler kurtarıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erce Kardeşler.
Beşiktaş takımında Salih Uçan faul yapıyor.
Beşiktaş, Josef De Souza ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Francisco Montero, orta yuvarlağa yakın bir noktada Mehdi Boudjemaa tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ayoub El Kaabi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Wout Weghorst ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Wout Weghorst takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Jackson Muleka.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.