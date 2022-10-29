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Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Famara Diedhiou tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaziantep FK takımından Matej Hanousek sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Angelo Sagal oyundan çıkarken Valmir Veliu oyuna giren isim.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alin Tosca kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Ivan Cavaleiro faul yapıyor.
Bu dakikada Corendon Alanyaspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Zinedine Ferhat tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Efecan Karaca oyundan çıkarken Ivan Cavaleiro oyuna giren isim.
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Hassan çıkıyor ve yerine Famara Diedhiou oyuna giriyor.
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Gaziantep FK takımından Marko Jevtovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.
Joao Figueiredo, Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor.
Joao Figueiredo ofsayta yakalanıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile serbest vuruş kullanacak.
Ömürcan Artan - Zinedine Ferhat mücadelesinde hakem, Corendon Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.
Corendon Alanyaspor takımında Jure Balkovec topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Jure Balkovec tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jure Balkovec.
Gaziantep FK takımında Alin Tosca faul yapıyor.
Gaziantep FK takımında Alin Tosca hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Furkan Soyalp çıkıyor ve yerine Onurhan Babuşcu oyuna giriyor.
Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lazar Markovic çıkıyor ve yerine Tomas Pekhart oyuna giriyor.
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Idrissa Doumbia çıkıyor ve yerine Arnaud Lusamba oyuna giriyor.
Hakem Arda Kardeşler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Lazar Markovic için kaldırdı.
Gaziantep FK takımından Ömürcan Artan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Marko Jevtovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Ömürcan Artan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımından Matej Hanousek sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Furkan Bayır ile Alexandru Maxim arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Furkan Bayır. Yarı alanın ortalarından Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alexandru Maxim kullanacak.
Angelo Sagal, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Zinedine Ferhat tarafından faulle durduruluyor.
Gaziantep FK, Alin Tosca ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Angelo Sagal için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Arda Kızıldağ oyundan çıkarken Matej Hanousek oyuna giren isim.
Furkan Bayır - Joao Figueiredo mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.
Corendon Alanyaspor takımı Ahmed Hassan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmed Hassan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Arda Kızıldağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile köşe vuruşu kullanıyor.
Alexandru Maxim rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
GOL! Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Ahmed Hassan, gol pasını veren isim.
Gaziantep FK takımından Lazar Markovic sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Rakip yarı alanın ortalarında Ahmed Hassan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alexandru Maxim kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Angelo Sagal.
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımı Angelo Sagal ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Angelo Sagal tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Furkan Bayır ile Lazar Markovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Furkan Bayır.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.
Gaziantep FK takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alin Tosca.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Marko Jevtovic faul yapıyor.
Zinedine Ferhat, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.
Corendon Alanyaspor, Runar Runarsson ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.
Joao Figueiredo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Idrissa Doumbia - Joao Figueiredo mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.
Corendon Alanyaspor takımında Idrissa Doumbia hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
Zinedine Ferhat ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Leroy Fer takımını öne geçiren golü atıyor.
Corendon Alanyaspor, Pedro Pereira ile serbest vuruş kullanacak.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Joao Figueiredo – Furkan Bayır mücadelesinde hakem,Corendon Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
Corendon Alanyaspor takımından Ahmed Hassan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alin Tosca geçiyor.
Corendon Alanyaspor takımında Idrissa Doumbia faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Angelo Sagal.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Leroy Fer Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımı Lazar Markovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Lazar Markovic tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Jure Balkovec, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Alin Tosca faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.
Ömürcan Artan rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Angelo Sagal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Alexandru Maxim, Furkan Bayır tarafından faule maruz kalıyor.
Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Lazar Markovic
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.