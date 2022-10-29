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Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 29 Ekim 20:00
89'
İY: 1 - 0
2 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Leroy Fer 21' Jure Balkovec 53'

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    İsabetli Şut | Corendon Alanyaspor

    Famara Diedhiou tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Matej Hanousek sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    Oyuna Girme | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Angelo Sagal oyundan çıkarken Valmir Veliu oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    Frikik | Gaziantep FK

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alin Tosca kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    83'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Ivan Cavaleiro faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    82'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Bu dakikada Corendon Alanyaspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Zinedine Ferhat tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Efecan Karaca oyundan çıkarken Ivan Cavaleiro oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Hassan çıkıyor ve yerine Famara Diedhiou oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Marko Jevtovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Joao Figueiredo, Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Faul | Gaziantep FK

    Ömürcan Artan - Zinedine Ferhat mücadelesinde hakem, Corendon Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Elle Oynama | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Jure Balkovec topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jure Balkovec.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Alin Tosca faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Alin Tosca hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Furkan Soyalp çıkıyor ve yerine Onurhan Babuşcu oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lazar Markovic çıkıyor ve yerine Tomas Pekhart oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Idrissa Doumbia çıkıyor ve yerine Arnaud Lusamba oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Hakem Arda Kardeşler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Lazar Markovic için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Ömürcan Artan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Marko Jevtovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Ömürcan Artan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Matej Hanousek sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Furkan Bayır ile Alexandru Maxim arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Furkan Bayır. Yarı alanın ortalarından Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Frikik | Gaziantep FK

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alexandru Maxim kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Angelo Sagal, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Zinedine Ferhat tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alin Tosca ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Angelo Sagal için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Oyuna Girme | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Arda Kızıldağ oyundan çıkarken Matej Hanousek oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Furkan Bayır - Joao Figueiredo mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımı Ahmed Hassan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmed Hassan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Arda Kızıldağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Gooolll | Corendon Alanyaspor

    GOL! Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Asist | Corendon Alanyaspor

    Ahmed Hassan, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Lazar Markovic sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Ahmed Hassan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alexandru Maxim kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Angelo Sagal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı Angelo Sagal ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Angelo Sagal tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Furkan Bayır ile Lazar Markovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Furkan Bayır.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alin Tosca.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Marko Jevtovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetli Şut | Corendon Alanyaspor

    Zinedine Ferhat, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Runar Runarsson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Direk | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Idrissa Doumbia - Joao Figueiredo mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Idrissa Doumbia hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Zinedine Ferhat ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Gooolll | Corendon Alanyaspor

    GOL! Leroy Fer takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Pedro Pereira ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Gaziantep FK

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Joao Figueiredo – Furkan Bayır mücadelesinde hakem,Corendon Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Ahmed Hassan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alin Tosca geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Idrissa Doumbia faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Angelo Sagal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Leroy Fer Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı Lazar Markovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Lazar Markovic tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Alin Tosca faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Ömürcan Artan rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Angelo Sagal ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Alexandru Maxim, Furkan Bayır tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Lazar Markovic

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
5
4
İsabetsiz Şut
4
10
Kurtarış
4
3
Korner
1
4
Faul
11
6
Ofsayt
1
6
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Gaziantep FK Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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