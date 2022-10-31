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Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 31 Ekim 20:00
52'
İY: 0 - 2
0 2
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
18' Erdoğan Yeşilyurt (KK) 25' Haji Wright

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    49'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Max Gradel, sarı kart görüyor.

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    48'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Haji Wright tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    47'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Haji Wright ofsayta yakalanıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Clinton N'Jie oyundan çıkarken Ziya Erdal oyuna giren isim.

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    46'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Dimitrios Goutas oyundan çıkarken Aaron Appindangoye oyuna giren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor

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    45'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Fernando Martins kullanacak.

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    45'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Caner Osmanpaşa ile Haji Wright arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Caner Osmanpaşa.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

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    44'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Hakem Mete Kalkavan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Robin Yalçın için kaldırdı.

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    42'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Max Gradel.

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    41'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Max Gradel.

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    40'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Hakan Arslan oyundan çıkarken Fredrik Ulvestad oyuna giren isim.

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    40'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kader Keita çıkıyor ve yerine Robin Yalçın oyuna giriyor.

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    35'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Haji Wright

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    31'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    28'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    28'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    27'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    25'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Haji Wright ile Fraport TAV Antalyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

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    25'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson, gol pasını veren isim.

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    24'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.

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    24'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Haji Wright, Dimitrios Goutas tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Kendi Kalesine Gol | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Erdoğan Yeşilyurt için şanssız an. Erdoğan Yeşilyurt topu kendi ağlarına gönderiyor.

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    18'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı Güray Vural ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Güray Vural tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    16'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    15'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Sam Larsson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    15'
    Tehlikeli Hareket | Demir Grup Sivasspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada Dimitrios Goutas tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Clinton N'Jie sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Kader Keita sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.

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    10'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    10'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Dia Saba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Kader Keita geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Max Gradel, orta yuvarlağa yakın bir noktada Bünyamin Balcı tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Sam Larsson kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Fernando Martins, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Hakan Arslan tarafından faule maruz kalıyor.

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    3'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
5
Kurtarış
0
0
Korner
1
2
Faul
4
4
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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