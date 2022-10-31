Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Demir Grup Sivasspor takımında Max Gradel, sarı kart görüyor.
Haji Wright önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Haji Wright tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Haji Wright ofsayta yakalanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Clinton N'Jie oyundan çıkarken Ziya Erdal oyuna giren isim.
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Dimitrios Goutas oyundan çıkarken Aaron Appindangoye oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Fernando Martins kullanacak.
Caner Osmanpaşa ile Haji Wright arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Caner Osmanpaşa.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
Hakem Mete Kalkavan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Robin Yalçın için kaldırdı.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Max Gradel.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Max Gradel.
Demir Grup Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Hakan Arslan oyundan çıkarken Fredrik Ulvestad oyuna giren isim.
Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kader Keita çıkıyor ve yerine Robin Yalçın oyuna giriyor.
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Haji Wright
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Max Gradel ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
GOL! Haji Wright ile Fraport TAV Antalyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Sam Larsson, gol pasını veren isim.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.
Haji Wright, Dimitrios Goutas tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.
GOL! Erdoğan Yeşilyurt için şanssız an. Erdoğan Yeşilyurt topu kendi ağlarına gönderiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımı Güray Vural ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Güray Vural tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Sam Larsson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada Dimitrios Goutas tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Clinton N'Jie sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Kader Keita sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Dia Saba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Kader Keita geçiyor.
Max Gradel, orta yuvarlağa yakın bir noktada Bünyamin Balcı tarafından faule maruz kalıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sam Larsson ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Sam Larsson kullanacak.
Sam Larsson rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fernando Martins, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Hakan Arslan tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.