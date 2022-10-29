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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 29 Ekim 14:30
52'
İY: 0 - 0
0 1
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa
50' Haris Hajradinovic

Canlı Maç Anlatımı arabam.com Konyaspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    50'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Haris Hajradinovic takımını öne geçiren golü atıyor.

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    49'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    48'
    Ofsayt | arabam.com Konyaspor

    Atak yönüne göre sağ taç çizgisine yakın bir yerde Konrad Michalak topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

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    47'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Francisco Calvo kullanacak.

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    47'
    Faul | Kasımpaşa

    Guilherme Sitya, Mamadou Fall tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    46'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ali Demirel çıkıyor ve yerine Aytaç Kara oyuna giriyor.

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    46'
    Oyuna Girme | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Oğulcan Ülgün oyundan çıkarken Bruno Paz oyuna giren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Oğuz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    Endri Cekici, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Ali Demirel, Francisco Calvo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Ahmet Oğuz ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Kasımpaşa

    Ahmet Oğuz, korner bayrağına yakın bir noktada Ahmet Engin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğulcan Ülgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Haris Hajradinovic, Amir Hadziahmetovic tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Endri Cekici, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Kasımpaşa

    Konrad Michalak, korner bayrağına yakın bir noktada Mortadha Ben Ouanes tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Haris Hajradinovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol çaprazdan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Endri Cekici ile Haris Hajradinovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Endri Cekici. Taç çizgisine yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    Zymer Bytyqi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Kasımpaşa

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Mickael Tirpan kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Muhammet Demir faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Sadık Çiftpınar.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı Mickael Tirpan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mickael Tirpan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Ahmet Engin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Adil Demirbağ geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Kasımpaşa

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Konrad Michalak, Mortadha Ben Ouanes tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Mortadha Ben Ouanes, Muhammet Demir tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    Muhammet Demir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Direk | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Endri Cekici ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Oğulcan Ülgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Kasımpaşa

    Oğulcan Ülgün, Haris Hajradinovic tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Mamadou Fall, orta saha çizgisine yakın bir noktada Oğulcan Ülgün tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mickael Tirpan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Sadık Çiftpınar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mickael Tirpan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    Endri Cekici tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Oğulcan Ülgün tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ile Oğulcan Ülgün arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Valentin Eysseric.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede arabam.com Konyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Mickael Tirpan, Oğulcan Ülgün tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Endri Cekici tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Kasımpaşa

    Francisco Calvo, Ali Demirel tarafından faulle durduruluyor. arabam.com Konyaspor, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Francisco Calvo kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Bu dakikada arabam.com Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Zymer Bytyqi

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Oğulcan Ülgün faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Kasımpaşa

    Ahmet Engin ile Muhammet Demir arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ahmet Engin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede arabam.com Konyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Kasımpaşa

    Amir Hadziahmetovic, orta saha çizgisine yakın bir noktada Ahmet Engin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

arabam.com Konyaspor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
8
4
Kurtarış
0
1
Korner
4
1
Faul
8
12
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

arabam.com Konyaspor Kasımpaşa Maç Kadroları

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Can

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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