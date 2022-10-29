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arabam.com Konyaspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
GOL! Haris Hajradinovic takımını öne geçiren golü atıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atak yönüne göre sağ taç çizgisine yakın bir yerde Konrad Michalak topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Francisco Calvo kullanacak.
Guilherme Sitya, Mamadou Fall tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ali Demirel çıkıyor ve yerine Aytaç Kara oyuna giriyor.
arabam.com Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Oğulcan Ülgün oyundan çıkarken Bruno Paz oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Oğuz.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Endri Cekici, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Ali Demirel, Francisco Calvo tarafından faule maruz kalıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor, Ahmet Oğuz ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Ahmet Oğuz, korner bayrağına yakın bir noktada Ahmet Engin tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğulcan Ülgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Haris Hajradinovic, Amir Hadziahmetovic tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
Endri Cekici, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Konrad Michalak, korner bayrağına yakın bir noktada Mortadha Ben Ouanes tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Haris Hajradinovic.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol çaprazdan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Endri Cekici ile Haris Hajradinovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Endri Cekici. Taç çizgisine yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.
Zymer Bytyqi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Mickael Tirpan kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımında Muhammet Demir faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Sadık Çiftpınar.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımı Mickael Tirpan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mickael Tirpan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ahmet Engin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
arabam.com Konyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Adil Demirbağ geçiyor.
Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Konrad Michalak, Mortadha Ben Ouanes tarafından faule maruz kalıyor.
Mortadha Ben Ouanes, Muhammet Demir tarafından faule maruz kalıyor.
Muhammet Demir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor, Endri Cekici ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
arabam.com Konyaspor takımından Oğulcan Ülgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.
Oğulcan Ülgün, Haris Hajradinovic tarafından faulle durduruluyor.
Valentin Eysseric ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mamadou Fall, orta saha çizgisine yakın bir noktada Oğulcan Ülgün tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mickael Tirpan.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.
Kasımpaşa takımında Sadık Çiftpınar faul yapıyor.
Mickael Tirpan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.
Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Endri Cekici tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
arabam.com Konyaspor takımından Oğulcan Ülgün tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
arabam.com Konyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
Valentin Eysseric ile Oğulcan Ülgün arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Valentin Eysseric.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede arabam.com Konyaspor takımı oyuna başlayacak.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.
Mickael Tirpan, Oğulcan Ülgün tarafından faule maruz kalıyor.
Amir Hadziahmetovic ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Endri Cekici tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Francisco Calvo, Ali Demirel tarafından faulle durduruluyor. arabam.com Konyaspor, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Francisco Calvo kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bu dakikada arabam.com Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Zymer Bytyqi
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Oğulcan Ülgün faul yapıyor.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ahmet Engin ile Muhammet Demir arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ahmet Engin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede arabam.com Konyaspor takımı oyuna başlayacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.
Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valentin Eysseric şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Amir Hadziahmetovic, orta saha çizgisine yakın bir noktada Ahmet Engin tarafından faule maruz kalıyor.
arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.