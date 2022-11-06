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Stadyum Corendon Airlines Park Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 06 Kasım 17:00
44'
2 2
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Haji Wright 35' Güray Vural 41'
4' Ebrima Colley 19' Mbaye Diagne

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    43'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Houssam Ghacha tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    43'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jimmy Durmaz geçiyor.

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    43'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Sam Larsson faul yapıyor.

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    41'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Güray Vural ile eşitliği sağlıyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    41'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    40'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    38'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Caner Erkin kullanacak.

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    37'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.

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    35'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Haji Wright, farkı 1'e indiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Golün asistini yapan isim Bünyamin Balcı.

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    34'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Jean Kouassi ile Bünyamin Balcı arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Jean Kouassi. Ceza sahası sol çağrazından Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Bünyamin Balcı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    30'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Emiliano Viviano, sarı kart görüyor.

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    29'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jimmy Durmaz geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    26'
    Oyuna Girme | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Christian Luyindama çıkıyor ve yerine Houssam Ghacha oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Otabek Shukurov şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Ibrahim Dresevic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Jimmy Durmaz tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    Magomed Ozdoev topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Ozdoev geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Elle Oynama | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Golün asistini yapan isim Ebrima Colley.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Mbaye Diagne ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol çaprazdan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Ozdoev geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Jean Kouassi, Veysel Sarı tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Rayyan Baniya ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Rayyan Baniya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jean Kouassi sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin atak yönüne göre sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Alperen Uysal kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Jean Kouassi, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Veysel Sarı tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jean Kouassi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Shoya Nakajima, Davide Biraschi tarafından faulle durduruluyor. Fraport TAV Antalyaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Veysel Sarı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Shoya Nakajima, Jean Kouassi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Güray Vural ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Ebrima Colley takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Otabek Shukurov geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ebrima Colley.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Ibrahim Dresevic, Shoya Nakajima tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Dresevic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ebrima Colley ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
4
6
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
4
2
Korner
1
0
Faul
10
4
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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