Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Fraport TAV Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Houssam Ghacha tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jimmy Durmaz geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Sam Larsson faul yapıyor.
GOL! Fraport TAV Antalyaspor takımı, Güray Vural ile eşitliği sağlıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sam Larsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Caner Erkin kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.
GOL! Haji Wright, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Bünyamin Balcı.
Jean Kouassi ile Bünyamin Balcı arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Jean Kouassi. Ceza sahası sol çağrazından Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Bünyamin Balcı geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Emiliano Viviano, sarı kart görüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jimmy Durmaz geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor.
Sam Larsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Christian Luyindama çıkıyor ve yerine Houssam Ghacha oyuna giriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Otabek Shukurov şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Ibrahim Dresevic ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor.
Mbaye Diagne ofsayta yakalanıyor.
Jimmy Durmaz tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.
Magomed Ozdoev topa eliyle müdahale ediyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Ozdoev geçiyor.
Sam Larsson topa eliyle müdahale ediyor.
Golün asistini yapan isim Ebrima Colley.
GOL! Mbaye Diagne ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.
Sol çaprazdan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Ozdoev geçiyor.
Jean Kouassi, Veysel Sarı tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük, Rayyan Baniya ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Haji Wright faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Rayyan Baniya.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jean Kouassi sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.
Caner Erkin atak yönüne göre sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Alperen Uysal kurtarıyor.
Jean Kouassi, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Veysel Sarı tarafından faulle durduruluyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jean Kouassi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Shoya Nakajima, Davide Biraschi tarafından faulle durduruluyor. Fraport TAV Antalyaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Veysel Sarı geçiyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Shoya Nakajima, Jean Kouassi tarafından faulle durduruluyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Güray Vural ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mbaye Diagne, gol pasını veren isim.
GOL! Ebrima Colley takımını öne geçiren golü atıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Otabek Shukurov geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ebrima Colley.
Ibrahim Dresevic, Shoya Nakajima tarafından faulle durduruluyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Dresevic geçiyor.
Ebrima Colley ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.