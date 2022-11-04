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HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Durel Avounou.
Furkan Bayır - Durel Avounou mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Daniel Candeias ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Umut Güneş tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Umut Nayir ofsayta yakalanıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Yonathan Del Valle ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yonathan Del Valle ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yonathan Del Valle tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Leroy Fer oyundan çıkarken Umut Güneş oyuna giren isim.
Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Wilson Eduardo oyundan çıkarken Daniel Candeias oyuna giren isim.
Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Wilson Eduardo, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Ahmed Hassan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jure Balkovec.
Strahil Popov, Wilson Eduardo tarafından faule maruz kalıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Strahil Popov.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Onur Atasayar faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Onur Atasayar hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Özdemir.
Umut Nayir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Onur Atasayar faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor, Leroy Fer ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Onur Atasayar için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Strahil Popov geçiyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın ile köşe vuruşu kullanıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.
Wilson Eduardo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Geraldo ile HangiKredi Ümraniyespor farkı 2'ye çıkarıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Geraldo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Isaac Sackey tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yonathan Del Valle ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Geraldo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Efecan Karaca, ceza sahasının çaprazında Onur Atasayar tarafından faulle durduruluyor.
Corendon Alanyaspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Aydın geçiyor.
Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Efecan Karaca için kaldırdı.
Corendon Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Geraldo faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Ahmed Hassan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ofsayt bayrağı Yonathan Del Valle için kalkıyor
Wilson Eduardo - Yonathan Del Valle mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Yonathan Del Valle geçiyor.
GOL! Umut Nayir takımını öne geçiren golü atıyor.
Yonathan Del Valle, gol pasını veren isim.
Corendon Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Oğuz Gürbulak
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tomislav Glumac.
Tomislav Glumac, Jure Balkovec tarafından faulle durduruluyor.
Corendon Alanyaspor, Runar Runarsson ile serbest vuruş kullanacak.
Umut Nayir topa eliyle müdahale ediyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Geraldo.
Corendon Alanyaspor takımında Pedro Pereira faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Durel Avounou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Durel Avounou tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer, sarı kart görüyor.
Idrissa Doumbia rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Wilson Eduardo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ofsayt bayrağı Yonathan Del Valle için kalkıyor
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Onur Atasayar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Geraldo
HangiKredi Ümraniyespor takımından Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.