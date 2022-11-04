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Stadyum Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Hakem Ali Şansalan Maç Saati 04 Kasım 20:00
65'
İY: 2 - 0
2 1
HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Umut Nayir 21' Geraldo 38'
56' Wilson Eduardo

Canlı Maç Anlatımı HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Durel Avounou.

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    64'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Furkan Bayır - Durel Avounou mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

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    63'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    59'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    59'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Daniel Candeias ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    58'
    İsabetli Şut | Corendon Alanyaspor

    Umut Güneş tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Umut Nayir ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Yonathan Del Valle ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Leroy Fer oyundan çıkarken Umut Güneş oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Wilson Eduardo oyundan çıkarken Daniel Candeias oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Gooolll | Corendon Alanyaspor

    GOL! Wilson Eduardo, farkı 1'e indiren golü atıyor.

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    54'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Ahmed Hassan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    52'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jure Balkovec.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Strahil Popov, Wilson Eduardo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Strahil Popov.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Onur Atasayar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Sarı Kart | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Onur Atasayar hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Özdemir.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Umut Nayir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Elle Oynama | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Onur Atasayar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Leroy Fer ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Onur Atasayar için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Strahil Popov geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Wilson Eduardo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Gooolll | HangiKredi Ümraniyespor

    GOL! Geraldo ile HangiKredi Ümraniyespor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Geraldo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Isaac Sackey tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Geraldo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Efecan Karaca, ceza sahasının çaprazında Onur Atasayar tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Aydın geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Efecan Karaca için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Geraldo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Ahmed Hassan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Ofsayt bayrağı Yonathan Del Valle için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Wilson Eduardo - Yonathan Del Valle mücadelesinde hakem, HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Yonathan Del Valle geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Gooolll | HangiKredi Ümraniyespor

    GOL! Umut Nayir takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Asist | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Oğuz Gürbulak

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tomislav Glumac.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Tomislav Glumac, Jure Balkovec tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Runar Runarsson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Elle Oynama | HangiKredi Ümraniyespor

    Umut Nayir topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Geraldo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Pedro Pereira faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Durel Avounou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Durel Avounou tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Idrissa Doumbia rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Wilson Eduardo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Ofsayt bayrağı Yonathan Del Valle için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Onur Atasayar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Geraldo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

HangiKredi Ümraniyespor Corendon Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor
0 0 %
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
İsabetli Şut
6
2
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
1
4
Korner
4
6
Faul
5
7
Ofsayt
6
2
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

HangiKredi Ümraniyespor Corendon Alanyaspor Maç Kadroları

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

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