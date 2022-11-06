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Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem Erkan Özdamar yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Angelo Sagal için kaldırdı.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Lionel Carole kullanacak.
Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Joao Figueiredo ile Lionel Carole arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Joao Figueiredo. Yarı alanın ortalarından Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
Gaziantep FK adına şanssız an Stelios Kitsiou tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Stelios Kitsiou, Bernard Mensah tarafından faulle durduruluyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
Mario Gavranovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Mario Gavranovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Gustavo Campanharo kullanacak.
Joao Figueiredo ile Gustavo Campanharo arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Joao Figueiredo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile serbest vuruş kullanacak.
Joao Figueiredo - Olivier Kemen mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Gaziantep FK, Angelo Sagal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.
Lionel Carole - Stelios Kitsiou mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.
Hakem, Gökhan Sazdağı tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Yukatel Kayserispor, Onur Bulut ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Gökhan Sazdağı, Furkan Soyalp tarafından faulle durduruluyor. Yukatel Kayserispor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Stelios Kitsiou tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Olivier Kemen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.
Papy Djilobodji, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Mario Gavranovic tarafından faule maruz kalıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miguel Cardoso rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miguel Cardoso.
Gaziantep FK takımında Alexander Merkel faul yapıyor.
Angelo Sagal ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.