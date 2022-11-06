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Stadyum Kalyon Stadyumu Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 06 Kasım 14:30
41'
0 1
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
41' Olivier Kemen

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Hakem Erkan Özdamar yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Angelo Sagal için kaldırdı.

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    32'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Lionel Carole kullanacak.

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    31'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    31'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    31'
    Faul | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo ile Lionel Carole arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Joao Figueiredo. Yarı alanın ortalarından Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Direk | Gaziantep FK

    Gaziantep FK adına şanssız an Stelios Kitsiou tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Stelios Kitsiou, Bernard Mensah tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Gustavo Campanharo orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Mario Gavranovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Mario Gavranovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Gustavo Campanharo kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo ile Gustavo Campanharo arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Joao Figueiredo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo - Olivier Kemen mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Direk | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Angelo Sagal ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Lionel Carole - Stelios Kitsiou mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Elle Oynama | Yukatel Kayserispor

    Hakem, Gökhan Sazdağı tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Onur Bulut ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Gaziantep FK

    Gökhan Sazdağı, Furkan Soyalp tarafından faulle durduruluyor. Yukatel Kayserispor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Stelios Kitsiou tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Olivier Kemen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Papy Djilobodji, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Mario Gavranovic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miguel Cardoso.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Alexander Merkel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Angelo Sagal ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Gaziantep FK Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
0
1
Korner
1
2
Faul
5
5
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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