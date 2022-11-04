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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 04 Kasım 20:00
14'
0 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Danijel Graovac geçiyor.

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    10'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Danijel Graovac, Pedrinho tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

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    9'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pedrinho.

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    9'
    Faul | Kasımpaşa

    Pedrinho, Mickael Tirpan tarafından faulle durduruluyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Kevin Malcuit sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    2'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Tolga Ciğerci geçiyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ çaprazdan Tolga Ciğerci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Faul | Kasımpaşa

    Giorgi Beridze, taç çizgisine yakın bir yerde Ryan Donk tarafından faulle durduruluyor.

Kasımpaşa MKE Ankaragücü Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa MKE Ankaragücü Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

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