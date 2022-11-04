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Kasımpaşa - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Danijel Graovac geçiyor.
Danijel Graovac, Pedrinho tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pedrinho.
Pedrinho, Mickael Tirpan tarafından faulle durduruluyor.
MKE Ankaragücü takımından Kevin Malcuit sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
MKE Ankaragücü takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Tolga Ciğerci geçiyor.
Sağ çaprazdan Tolga Ciğerci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Giorgi Beridze, taç çizgisine yakın bir yerde Ryan Donk tarafından faulle durduruluyor.