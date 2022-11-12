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Demir Grup Sivasspor - HangiKredi Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Demir Grup Sivasspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Dia Saba, Tomislav Glumac tarafından faulle durduruluyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinden Ziya Erdal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.
Umut Nayir topa eliyle müdahale ediyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımı Durel Avounou ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Durel Avounou tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Yonathan Del Valle topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.
Dia Saba, Serkan Göksu tarafından faulle durduruluyor.
Yonathan Del Valle tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Clinton N'Jie ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dia Saba, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Onur Atasayar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.
Yonathan Del Valle topa eliyle müdahale ediyor.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Erdoğan Yeşilyurt kullanacak.
Erdoğan Yeşilyurt, Geraldo tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Geraldo kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Dia Saba ile Durel Avounou arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Dia Saba. Yarı alanın ortalarından HangiKredi Ümraniyespor takımı oyuna başlayacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Dia Saba hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Clinton N'Jie tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Demir Grup Sivasspor takımı, Mustapha Yatabare ile eşitliği sağlıyor.
GOL! Durel Avounou HangiKredi Ümraniyespor takımını öne geçiren golü atıyor.
Isaac Sackey, gol pasını veren isim.
Onur Atasayar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Şaşal Vural geçiyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Umut Nayir faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Geraldo kullanacak.
Robin Yalçın yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa eliyle müdahale ediyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Erdoğan Yeşilyurt kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Yonathan Del Valle faul yapıyor.
Isaac Sackey önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Geraldo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Erdoğan Yeşilyurt kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Erdoğan Yeşilyurt, Yonathan Del Valle tarafından faule maruz kalıyor.
Robin Yalçın - Durel Avounou mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Durel Avounou lehine faul kararı veriyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Durel Avounou geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Şaşal Vural geçiyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Penaltı!. Hakem, Yonathan Del Valle tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Robin Yalçın ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isaac Sackey.
Robin Yalçın – Isaac Sackey mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Serkan Göksu kullanacak.
Serkan Göksu, orta saha çizgisine yakın bir noktada Max Gradel tarafından faule maruz kalıyor.
Mustapha Yatabare ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Yonathan Del Valle sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.
Geraldo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Geraldo ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Yonathan Del Valle, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Yonathan Del Valle geçiyor.
Yonathan Del Valle, taç çizgisine yakın bir noktada Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Özdemir.
Dia Saba - Isaac Sackey mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.