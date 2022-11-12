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Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 12 Kasım 14:30
İYS
İY: 1 - 1
1 1
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor
Mustapha Yatabare 31'
27' Durel Avounou

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - HangiKredi Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.

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    45'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Dia Saba, Tomislav Glumac tarafından faulle durduruluyor.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinden Ziya Erdal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    45'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Elle Oynama | HangiKredi Ümraniyespor

    Umut Nayir topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımı Durel Avounou ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Durel Avounou tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    45'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Yonathan Del Valle topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    43'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    42'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Dia Saba, Serkan Göksu tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    40'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Clinton N'Jie ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    40'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Onur Atasayar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Dia Saba geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Elle Oynama | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Erdoğan Yeşilyurt kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Erdoğan Yeşilyurt, Geraldo tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Geraldo kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ile Durel Avounou arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Dia Saba. Yarı alanın ortalarından HangiKredi Ümraniyespor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Dia Saba hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Clinton N'Jie tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dia Saba ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Demir Grup Sivasspor takımı, Mustapha Yatabare ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | HangiKredi Ümraniyespor

    GOL! Durel Avounou HangiKredi Ümraniyespor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Asist | HangiKredi Ümraniyespor

    Isaac Sackey, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Onur Atasayar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Şaşal Vural geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Umut Nayir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Geraldo kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Elle Oynama | Demir Grup Sivasspor

    Robin Yalçın yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Erdoğan Yeşilyurt kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Yonathan Del Valle faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Isaac Sackey önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Geraldo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Erdoğan Yeşilyurt kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Erdoğan Yeşilyurt, Yonathan Del Valle tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Robin Yalçın - Durel Avounou mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Durel Avounou lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Durel Avounou geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Şaşal Vural geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Elle Oynama | HangiKredi Ümraniyespor

    Penaltı!. Hakem, Yonathan Del Valle tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dia Saba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Robin Yalçın ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isaac Sackey.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Robin Yalçın – Isaac Sackey mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Serkan Göksu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Serkan Göksu, orta saha çizgisine yakın bir noktada Max Gradel tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Yonathan Del Valle sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Geraldo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    Geraldo ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Yonathan Del Valle, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Yonathan Del Valle geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Yonathan Del Valle, taç çizgisine yakın bir noktada Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Özdemir.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba - Isaac Sackey mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor HangiKredi Ümraniyespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
1
4
Kurtarış
1
2
Korner
3
4
Faul
7
9
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor HangiKredi Ümraniyespor Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

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