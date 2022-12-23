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Stadyum Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 23 Aralık 20:00
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HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir

Canlı Maç Anlatımı HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    Maç Önü | HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir

    Maçın başlama saati 20:00

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    Maç Önü | HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir

    Arda Kardeşler yönetimindeki HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacaktır.

HangiKredi Ümraniyespor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Maç istatistikleri mevcut değil...

HangiKredi Ümraniyespor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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