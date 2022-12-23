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HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Maçın başlama saati 20:00
Arda Kardeşler yönetimindeki HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir maçı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacaktır.