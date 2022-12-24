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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 24 Aralık 16:00
38'
0 1
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
14' Dia Saba

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    38'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mickael Tirpan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    34'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Şaşal Vural geçiyor.

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    34'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Samba Camara.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ çaprazdan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    31'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dimitrios Goutas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.

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    30'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Charilaos Charisis faul yapıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    29'
    Direk | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Yunus Mallı ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    26'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile serbest vuruş kullanacak.

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    26'
    Faul | Kasımpaşa

    Mickael Tirpan - Caner Osmanpaşa mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    23'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samba Camara.

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    21'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Mickael Tirpan ile serbest vuruş kullanacak.

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    21'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    21'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.

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    20'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Raoul Petretta, Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Çiftçi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Kasımpaşa

    Charilaos Charisis, Haris Hajradinovic tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Aytaç Kara geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Raoul Petretta, Caner Osmanpaşa tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Aytaç Kara ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Şaşal Vural.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Kasımpaşa

    Ali Şaşal Vural, Aytaç Kara tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Dia Saba Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Golün asistini yapan isim Uğur Çiftçi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Robin Yalçın ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic - Dia Saba mücadelesinde hakem, Kasımpaşa yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dimitrios Goutas ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Elle Oynama | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Raoul Petretta faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Robin Yalçın ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
9
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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