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Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Mickael Tirpan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Şaşal Vural geçiyor.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Samba Camara.
Sağ çaprazdan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dimitrios Goutas geçiyor.
Kasımpaşa takımında Mortadha Ben Ouanes faul yapıyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Charilaos Charisis faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Mustapha Yatabare tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kasımpaşa, Yunus Mallı ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Dia Saba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile serbest vuruş kullanacak.
Mickael Tirpan - Caner Osmanpaşa mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samba Camara.
Kasımpaşa, Mickael Tirpan ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.
Raoul Petretta, Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Çiftçi geçiyor.
Charilaos Charisis, Haris Hajradinovic tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Aytaç Kara geçiyor.
Raoul Petretta, Caner Osmanpaşa tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Aytaç Kara ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Şaşal Vural.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ali Şaşal Vural, Aytaç Kara tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.
Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Dia Saba Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Uğur Çiftçi.
Demir Grup Sivasspor, Robin Yalçın ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Haris Hajradinovic - Dia Saba mücadelesinde hakem, Kasımpaşa yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
Demir Grup Sivasspor, Dimitrios Goutas ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında Raoul Petretta faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor, Robin Yalçın ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.