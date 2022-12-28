SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 28 Aralık 17:00
16'
0 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Mario Gavranovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Ahmed Hassan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Bulut.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Arnaud Lusamba - Onur Bulut mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Gustavo Campanharo - Fatih Aksoy mücadelesinde hakem, Corendon Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Umut Güneş.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Ivan Cavaleiro, Bernard Mensah tarafından faulle durdurulduğu için Corendon Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Elle Oynama | Corendon Alanyaspor

    Hakem, Fatih Aksoy tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dimitrios Kolovetsios.

Corendon Alanyaspor Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.