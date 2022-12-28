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Corendon Alanyaspor - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mario Gavranovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Ahmed Hassan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Bulut.
Arnaud Lusamba - Onur Bulut mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.
Gustavo Campanharo - Fatih Aksoy mücadelesinde hakem, Corendon Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Umut Güneş.
Ivan Cavaleiro, Bernard Mensah tarafından faulle durdurulduğu için Corendon Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Daniel Candeias şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Hakem, Fatih Aksoy tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dimitrios Kolovetsios.