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Beşiktaş - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor, Semih Güler ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Wout Weghorst faul yapıyor.
Beşiktaş takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Arthur Masuaku kullanacak.
Adana Demirspor takımında Samet Akaydin faul yapıyor.
Benjamin Stambouli rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Younes Belhanda, Salih Uçan tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Arthur Masuaku ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.
Beşiktaş takımında Salih Uçan orta yuvarlağa yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Badou Ndiaye.
Beşiktaş takımından Salih Uçan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Wout Weghorst, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Beşiktaş takımından Salih Uçan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında Kevin Rodrigues faul yapıyor.
Tayyip Talha Sanuç tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş, Salih Uçan ile serbest vuruş kullanacak.
GOL! Arthur Masuaku Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Adana Demirspor takımında Badou Ndiaye hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Georges-Kevin N'Koudou penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımından Salih Uçan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emre Akbaba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Arthur Masuaku ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Salih Uçan – Badou Ndiaye mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.
Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Semih Güler.
Adana Demirspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.
Beşiktaş takımında Tayyip Talha Sanuç topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Fredrik Gulbrandsen, Tayyip Talha Sanuç tarafından faulle durduruluyor.
Beşiktaş takımından Cenk Tosun sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Josef De Souza, Fredrik Gulbrandsen tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş, Josef De Souza ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Valentin Rosier, Emre Akbaba tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.