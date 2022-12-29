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Stadyum Vodafone Park Hakem Ali Şansalan Maç Saati 29 Aralık 20:00
25'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Arthur Masuaku 14'

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Semih Güler ile serbest vuruş kullanacak.

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    23'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Wout Weghorst faul yapıyor.

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    21'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Arthur Masuaku kullanacak.

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    21'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Samet Akaydin faul yapıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Benjamin Stambouli rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Faul | Beşiktaş

    Younes Belhanda, Salih Uçan tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    19'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Arthur Masuaku ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Elle Oynama | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Salih Uçan orta yuvarlağa yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

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    19'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Badou Ndiaye.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Salih Uçan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    18'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Wout Weghorst, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Salih Uçan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Kevin Rodrigues faul yapıyor.

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    17'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Tayyip Talha Sanuç tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    17'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Salih Uçan ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Arthur Masuaku Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

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    13'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Badou Ndiaye hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Georges-Kevin N'Koudou penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Salih Uçan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emre Akbaba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Arthur Masuaku ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Beşiktaş

    Salih Uçan – Badou Ndiaye mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

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    4'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Semih Güler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Stambouli.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Elle Oynama | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Tayyip Talha Sanuç topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Beşiktaş

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Fredrik Gulbrandsen, Tayyip Talha Sanuç tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cenk Tosun sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Adana Demirspor

    Josef De Souza, Fredrik Gulbrandsen tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Josef De Souza ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Adana Demirspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Valentin Rosier, Emre Akbaba tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
5
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Adana Demirspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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