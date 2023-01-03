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HangiKredi Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.
Onur Ergün, Isaac Sackey tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımı Ruben Ribeiro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ruben Ribeiro tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Golün asistini yapan isim Ayoub El Kaabi.
GOL! Saba Lobjanidze takımını öne geçiren golü atıyor.
Bu dakikada HangiKredi Ümraniyespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Yonathan Del Valle
Atakaş Hatayspor takımından Onur Ergün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomislav Glumac geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Bertuğ Yıldırım faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yonathan Del Valle, Rayane Aabid tarafından faulle durdurulduğu için HangiKredi Ümraniyespor serbest vuruş kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor, Onur Atasayar ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Rayane Aabid sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Atakaş Hatayspor, Rayane Aabid ile serbest vuruş kullanacak.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Tomislav Glumac kullanacak.
Sağ çaprazdan Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol çaprazdan Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valentin Gheorghe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Oğuz Gürbulak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Durel Avounou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Onur Ergün, Onur Atasayar tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.
Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Durel Avounou ile köşe vuruşu kullanıyor.
Umut Nayir şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ayoub El Kaabi, Tomislav Glumac tarafından faulle durduruluyor.
Atakaş Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile serbest vuruş kullanacak.
Kaan Kanak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Ruben Ribeiro ile Allyson arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ruben Ribeiro. Yarı alanın ortalarından HangiKredi Ümraniyespor takımı oyuna başlayacak.
Saba Lobjanidze, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Serkan Kırıntılı kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. HangiKredi Ümraniyespor, Durel Avounou ile aradığı golü buldu.
Rayane Aabid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor, Kaan Kanak ile köşe vuruşu kullanıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ayoub El Kaabi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Oğuz Gürbulak, sarı kart görüyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Saba Lobjanidze.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Oğuz Gürbulak faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Valentin Gheorghe sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Ayoub El Kaabi Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Allyson şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Valentin Gheorghe ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Durel Avounou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Valentin Gheorghe faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor, Simon Falette ile serbest vuruş kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Isaac Sackey kullanacak.
Ayoub El Kaabi - Isaac Sackey mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Bertuğ Yıldırım
Atakaş Hatayspor takımında Ayoub El Kaabi faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tomislav Glumac.
HangiKredi Ümraniyespor, Durel Avounou ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Onur Ergün - Durel Avounou mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.
Bu dakikada Atakaş Hatayspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Bertuğ Yıldırım
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Oğuz Gürbulak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Oğuz Gürbulak kullanacak.
Oğuz Gürbulak tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Strahil Popov ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol çaprazdan Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valentin Gheorghe, taç çizgisine yakın bir noktada Bertuğ Yıldırım tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Valentin Gheorghe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Umut Nayir penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ çaprazdan Valentin Gheorghe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Durel Avounou ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Durel Avounou.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Durel Avounou geçiyor.
Valentin Gheorghe ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Kaan Kanak faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Rayane Aabid sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.