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Stadyum Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Hakem Hüseyin Göçek Maç Saati 03 Ocak 17:00
60'
İY: 1 - 1
1 2
HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Durel Avounou 39'
24' Ayoub El Kaabi 53' Saba Lobjanidze

Canlı Maç Anlatımı HangiKredi Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Onur Ergün, Isaac Sackey tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımı Ruben Ribeiro ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ruben Ribeiro tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Golün asistini yapan isim Ayoub El Kaabi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Saba Lobjanidze takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Bu dakikada HangiKredi Ümraniyespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Yonathan Del Valle

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Onur Ergün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomislav Glumac geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Bertuğ Yıldırım faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Yonathan Del Valle, Rayane Aabid tarafından faulle durdurulduğu için HangiKredi Ümraniyespor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Onur Atasayar ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Rayane Aabid sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Rayane Aabid ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Tomislav Glumac kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sağ çaprazdan Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sol çaprazdan Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valentin Gheorghe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Oğuz Gürbulak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Durel Avounou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Onur Ergün, Onur Atasayar tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Durel Avounou ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Umut Nayir şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Ayoub El Kaabi, Tomislav Glumac tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Kaan Kanak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro ile Allyson arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ruben Ribeiro. Yarı alanın ortalarından HangiKredi Ümraniyespor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Serkan Kırıntılı kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Gooolll | HangiKredi Ümraniyespor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. HangiKredi Ümraniyespor, Durel Avounou ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Rayane Aabid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Kaan Kanak ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Sarı Kart | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Oğuz Gürbulak, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Saba Lobjanidze.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Oğuz Gürbulak faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Valentin Gheorghe sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Ayoub El Kaabi Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Allyson şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    Valentin Gheorghe ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Strahil Popov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Durel Avounou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Valentin Gheorghe faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Simon Falette ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Isaac Sackey kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi - Isaac Sackey mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Bertuğ Yıldırım

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ayoub El Kaabi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tomislav Glumac.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Durel Avounou ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Onur Ergün - Durel Avounou mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede HangiKredi Ümraniyespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Bu dakikada Atakaş Hatayspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Bertuğ Yıldırım

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Oğuz Gürbulak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu HangiKredi Ümraniyespor adına Oğuz Gürbulak kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Oğuz Gürbulak tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Strahil Popov ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sol çaprazdan Yonathan Del Valle ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Valentin Gheorghe, taç çizgisine yakın bir noktada Bertuğ Yıldırım tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Valentin Gheorghe ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Umut Nayir penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sağ çaprazdan Valentin Gheorghe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Durel Avounou ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Durel Avounou.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Durel Avounou geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Valentin Gheorghe ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Kaan Kanak faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Rayane Aabid sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

HangiKredi Ümraniyespor Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
2
4
İsabetsiz Şut
5
7
Kurtarış
2
2
Korner
2
1
Faul
5
9
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

HangiKredi Ümraniyespor Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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