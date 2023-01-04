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Stadyum RHG Enertürk Enerji Stadyumu Hakem Suat Arslanboğa Maç Saati 04 Ocak 17:00
22'
0 2
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
1' Levent Mercan 12' Mbaye Diagne

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    22'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    20'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.

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    20'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Bernard Mensah, Jean Kouassi tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

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    20'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Karimi.

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    20'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Matteo Ricci faul yapıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Levent Mercan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    18'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Jean Kouassi tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    12'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Davide Biraschi.

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    12'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Mbaye Diagne ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.

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    12'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Jean Kouassi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Olivier Kemen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mustafa Pektemek faul yapıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Mustafa Pektemek şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    6'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Ozdoev geçiyor.

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    6'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Lionel Carole faul yapıyor.

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    1'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Levent Mercan takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Matteo Ricci, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Yukatel Kayserispor VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
0
3
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
2
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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