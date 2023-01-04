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Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Mbaye Diagne için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.
Bernard Mensah, Jean Kouassi tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Karimi.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Matteo Ricci faul yapıyor.
Levent Mercan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jean Kouassi tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Davide Biraschi.
GOL! Mbaye Diagne ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.
Jean Kouassi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Olivier Kemen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Mustafa Pektemek faul yapıyor.
Miguel Cardoso altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mustafa Pektemek şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Ozdoev geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Lionel Carole faul yapıyor.
GOL! Levent Mercan takımını öne geçiren golü atıyor.
Matteo Ricci, gol pasını veren isim.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.