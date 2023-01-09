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Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Umut Bozok rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Eren Elmalı ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Umut Bozok, taç çizgisine yakın bir noktada Furkan Bayır tarafından faule maruz kalıyor.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Trezeguet
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.