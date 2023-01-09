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Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Mustafa Kürşad Filiz Maç Saati 09 Ocak 20:00
8'
0 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    5'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Umut Bozok rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Eren Elmalı ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    4'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Umut Bozok, taç çizgisine yakın bir noktada Furkan Bayır tarafından faule maruz kalıyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Trezeguet

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Trabzonspor Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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