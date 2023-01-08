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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 08 Ocak 13:30
58'
İY: 2 - 0
2 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor
Magomed Ozdoev 7' Mbaye Diagne 33'

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ebrima Colley ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Oğuz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Oğulcan Ülgün tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Rayyan Baniya hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Konrad Michalak çıkıyor ve yerine Muhammet Demir oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Amilton oyundan çıkarken Zymer Bytyqi oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Amilton ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Mbaye Diagne, taç çizgisine yakın bir noktada Guilherme Sitya tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Otabek Shukurov geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Oğulcan Ülgün, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Otabek Shukurov, Oğulcan Ülgün tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matteo Ricci.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Levent Mercan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Francisco Calvo ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Oğulcan Ülgün, Matteo Ricci tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ çaprazdan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Endri Cekici ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Oğulcan Ülgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Amilton çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | arabam.com Konyaspor

    Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Konrad Michalak için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Oğulcan Ülgün, Matteo Ricci tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ebrima Colley, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Mbaye Diagne ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Matteo Ricci, Ahmet Oğuz tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Guilherme Sitya, Ebrima Colley tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Endri Cekici şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ebrima Colley - Konrad Michalak mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Francisco Calvo kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ebrima Colley – Amir Hadziahmetovic mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fabio Borini çıkıyor ve yerine Burak Kapacak oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Oğulcan Ülgün, orta yuvarlakta Magomed Ozdoev tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Guilherme Sitya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matteo Ricci.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Ahmet Oğuz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Fabio Borini.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ibrahim Dresevic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Ibrahim Dresevic, Mame Diouf tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Matteo Ricci kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Mbaye Diagne, orta yuvarlakta Francisco Calvo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Amilton ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne – Francisco Calvo mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Magomed Ozdoev VavaCars Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Amilton sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük arabam.com Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
2
0
Korner
0
4
Faul
10
6
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
4
1
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük arabam.com Konyaspor Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

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