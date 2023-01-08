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VavaCars Fatih Karagümrük - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Ebrima Colley ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Oğuz.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne, sarı kart görüyor.
arabam.com Konyaspor takımından Oğulcan Ülgün tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Rayyan Baniya hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
arabam.com Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Konrad Michalak çıkıyor ve yerine Muhammet Demir oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
arabam.com Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Amilton oyundan çıkarken Zymer Bytyqi oyuna giren isim.
arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Amilton ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mbaye Diagne, taç çizgisine yakın bir noktada Guilherme Sitya tarafından faule maruz kalıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Otabek Shukurov geçiyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımında Oğulcan Ülgün, sarı kart görüyor.
Otabek Shukurov, Oğulcan Ülgün tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matteo Ricci.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
arabam.com Konyaspor takımından Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Levent Mercan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor, Francisco Calvo ile serbest vuruş kullanacak.
Oğulcan Ülgün, Matteo Ricci tarafından faulle durdurulduğu için arabam.com Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
Sağ çaprazdan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Endri Cekici ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Oğulcan Ülgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Amilton çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Konrad Michalak için kaldırdı.
arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Oğulcan Ülgün, Matteo Ricci tarafından faule maruz kalıyor.
Ebrima Colley, gol pasını veren isim.
GOL! Mbaye Diagne ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.
Matteo Ricci, Ahmet Oğuz tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.
Guilherme Sitya, Ebrima Colley tarafından faulle durduruluyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
Endri Cekici şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ebrima Colley - Konrad Michalak mücadelesinde hakem, arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Francisco Calvo kullanacak.
Ebrima Colley – Amir Hadziahmetovic mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fabio Borini çıkıyor ve yerine Burak Kapacak oyuna giriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini, sarı kart görüyor.
Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Oğulcan Ülgün, orta yuvarlakta Magomed Ozdoev tarafından faule maruz kalıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
arabam.com Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Guilherme Sitya ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matteo Ricci.
arabam.com Konyaspor takımında Ahmet Oğuz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Fabio Borini.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ibrahim Dresevic.
Ibrahim Dresevic, Mame Diouf tarafından faulle durduruluyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Matteo Ricci kullanacak.
Mbaye Diagne, orta yuvarlakta Francisco Calvo tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Amilton ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.
Mbaye Diagne – Francisco Calvo mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta arabam.com Konyaspor lehine faul kararı veriyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu arabam.com Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov, sarı kart görüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov faul yapıyor.
GOL! Magomed Ozdoev VavaCars Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.
Mbaye Diagne, gol pasını veren isim.
arabam.com Konyaspor takımından Amilton sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.