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Stadyum Vodafone Park Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 07 Ocak 19:00
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Beşiktaş
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    3'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Wout Weghorst ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    2'
    Faul | Beşiktaş

    Valentin Eysseric, Tayyip Talha Sanuç tarafından faule maruz kalıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Tayfur Bingöl ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Kasımpaşa Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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