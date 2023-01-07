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Beşiktaş - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımından Wout Weghorst ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Valentin Eysseric, Tayyip Talha Sanuç tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş takımından Tayfur Bingöl ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.