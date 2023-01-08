SPOR

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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 08 Ocak 16:00
27'
0 1
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
15' Miguel Cardoso

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Dimitrios Kolovetsios tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    23'
    Elle Oynama | MKE Ankaragücü

    Hakem, Lamine Diack tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    23'
    Sarı Kart | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Lamine Diack, sarı kart görüyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    23'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Carole.

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    23'
    Elle Oynama | MKE Ankaragücü

    Hakem, Kevin Malcuit tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    19'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Emre Kılınç ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    İsabetli Şut | MKE Ankaragücü

    Tolga Ciğerci tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Carlos Mane ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    18'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Carlos Mane.

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    17'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Lamine Diack - Gustavo Campanharo mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.

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    15'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Miguel Cardoso takımını öne geçiren golü atıyor.

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    15'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Onur Bulut, gol pasını veren isim.

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    12'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan Sazdağı geçiyor.

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    12'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Marlon Rodrigues ile Gökhan Sazdağı arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Marlon Rodrigues. Taç çizgisine yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Carlos Mane tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Kevin Malcuit sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
0
3
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
4
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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