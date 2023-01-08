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MKE Ankaragücü - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Dimitrios Kolovetsios tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakem, Lamine Diack tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
MKE Ankaragücü takımında Lamine Diack, sarı kart görüyor.
Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Carole.
Hakem, Kevin Malcuit tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Emre Kılınç ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
Tolga Ciğerci tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Carlos Mane ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Carlos Mane.
Lamine Diack - Gustavo Campanharo mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.
GOL! Miguel Cardoso takımını öne geçiren golü atıyor.
Onur Bulut, gol pasını veren isim.
Yukatel Kayserispor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan Sazdağı geçiyor.
Marlon Rodrigues ile Gökhan Sazdağı arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Marlon Rodrigues. Taç çizgisine yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
Yukatel Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Carlos Mane tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
MKE Ankaragücü takımından Kevin Malcuit sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.