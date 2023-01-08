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Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ferdi Kadıoğlu.
Galatasaray takımında Sacha Boey hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sacha Boey - Ferdi Kadıoğlu mücadelesinde hakem, Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
Galatasaray takımında Sergio Oliveira hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Attila Szalai.
Rakip yarı alanın ortalarında Michy Batshuayi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Galatasaray takımında Dries Mertens faul yapıyor.
Galatasaray takımından Leo Dubois sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sacha Boey rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Dries Mertens tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Galatasaray takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dries Mertens.
Gustavo Henrique ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Gustavo Henrique. Ceza sahası sol çağrazından Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Miguel Crespo kullanacak.
Miguel Crespo, orta yuvarlakta Sergio Oliveira tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Diego Rossi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Kerem Aktürkoğlu için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Victor Nelsson
Victor Nelsson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sergio Oliveira geçiyor.
Sergio Oliveira, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.
Fenerbahçe takımında Gustavo Henrique hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fenerbahçe takımında Gustavo Henrique faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Bright Osayi-Samuel sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımından Diego Rossi sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Diego Rossi.
Galatasaray takımından Dries Mertens ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımında Milot Rashica faul yapıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray, Leo Dubois ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Michy Batshuayi – Abdülkerim Bardakcı mücadelesinde hakem Halil Meler, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Sacha Boey
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Diego Rossi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Diego Rossi ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Bright Osayi-Samuel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Diego Rossi
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.