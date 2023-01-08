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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 08 Ocak 19:00
29'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    28'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    26'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ferdi Kadıoğlu.

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    26'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sacha Boey hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    26'
    Faul | Galatasaray

    Sacha Boey - Ferdi Kadıoğlu mücadelesinde hakem, Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

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    26'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sergio Oliveira hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    25'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Attila Szalai.

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    24'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Rakip yarı alanın ortalarında Michy Batshuayi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    24'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Dries Mertens faul yapıyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Leo Dubois sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sacha Boey rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    22'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Dries Mertens tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    22'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dries Mertens.

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    21'
    Faul | Fenerbahçe

    Gustavo Henrique ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Gustavo Henrique. Ceza sahası sol çağrazından Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

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    18'
    Frikik | Fenerbahçe

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Miguel Crespo kullanacak.

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    18'
    Faul | Galatasaray

    Miguel Crespo, orta yuvarlakta Sergio Oliveira tarafından faule maruz kalıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Diego Rossi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Ofsayt | Galatasaray

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Kerem Aktürkoğlu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    14'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Victor Nelsson

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    14'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Victor Nelsson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sergio Oliveira geçiyor.

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    14'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Sergio Oliveira, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.

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    11'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Gustavo Henrique hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    11'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Gustavo Henrique faul yapıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Bright Osayi-Samuel sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Diego Rossi sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Diego Rossi.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Dries Mertens ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Milot Rashica faul yapıyor.

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    9'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Leo Dubois ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    8'
    Faul | Fenerbahçe

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Michy Batshuayi – Abdülkerim Bardakcı mücadelesinde hakem Halil Meler, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Sacha Boey

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Diego Rossi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Fenerbahçe

    Diego Rossi ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Bright Osayi-Samuel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    2'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Diego Rossi

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
1
0
Korner
1
1
Faul
3
4
Ofsayt
1
3
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Galatasaray Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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