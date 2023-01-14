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Stadyum Corendon Airlines Park Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 14 Ocak 13:30
36'
1 0
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor
Doğukan Sinik 4'

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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    36'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    35'
    İsabetsiz Şut | Bitexen Giresunspor

    Alper Uludağ şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    35'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Brandley Kuwas ile Bitexen Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    32'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    30'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Doğukan Sinik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    29'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Sam Larsson ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    29'
    Elle Oynama | Bitexen Giresunspor

    Hakem, Robert Mejia tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    28'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.

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    28'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Ramon Arias faul yapıyor.

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    26'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ramon Arias.

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    26'
    Elle Oynama | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Brandley Kuwas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Brandley Kuwas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Jorman Campuzano, Sam Larsson tarafından faulle durdurulduğu için Bitexen Giresunspor serbest vuruş kullanacak.

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    24'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Rijad Bajic, Doğukan Sinik tarafından faulle durduruluyor.

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    24'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jorman Campuzano geçiyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    17'
    Engellenen Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Alexis Perez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Brandley Kuwas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Doğukan Sinik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Ramon Arias ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Doğukan Sinik faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Alper Uludağ ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Rijad Bajic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Doğukan Sinik takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetli Şut | Bitexen Giresunspor

    Hayrullah Bilazer, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Alperen Uysal kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor Bitexen Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
5
Kurtarış
1
0
Korner
1
2
Faul
5
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor Bitexen Giresunspor Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

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