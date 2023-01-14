Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Fraport TAV Antalyaspor - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alper Uludağ şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Brandley Kuwas ile Bitexen Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Doğukan Sinik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Sam Larsson ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Robert Mejia tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.
Bitexen Giresunspor takımında Ramon Arias faul yapıyor.
Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ramon Arias.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Bitexen Giresunspor takımından Brandley Kuwas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Brandley Kuwas.
Jorman Campuzano, Sam Larsson tarafından faulle durdurulduğu için Bitexen Giresunspor serbest vuruş kullanacak.
Rijad Bajic, Doğukan Sinik tarafından faulle durduruluyor.
Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jorman Campuzano geçiyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fernando Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sam Larsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bitexen Giresunspor takımından Alexis Perez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bitexen Giresunspor takımından Brandley Kuwas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Doğukan Sinik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bitexen Giresunspor, Ramon Arias ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Doğukan Sinik faul yapıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Alper Uludağ ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Rijad Bajic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Doğukan Sinik takımını öne geçiren golü atıyor.
Hayrullah Bilazer, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Alperen Uysal kurtarıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.