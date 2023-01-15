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Gaziantep FK - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Gaziantep FK takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.
GOL! Enner Valencia takımını öne geçiren golü atıyor.
Fenerbahçe takımında Emre Mor, sarı kart görüyor.
Stelios Kitsiou, orta yuvarlağa yakın bir noktada Emre Mor tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mert Hakan Yandaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lazar Markovic, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor
Gaziantep FK takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Halil İbrahim Pehlivan geçiyor.
Halil İbrahim Pehlivan rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımında Willian Arao faul yapıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Ezgjan Alioski, Angelo Sagal tarafından faule maruz kalıyor.
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ile serbest vuruş kullanacak.