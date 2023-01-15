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Stadyum Kalyon Stadyumu Hakem Mustafa Kürşad Filiz Maç Saati 15 Ocak 19:00
13'
0 1
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Fenerbahçe
Fenerbahçe
8' Enner Valencia

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    8'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.

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    8'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Enner Valencia takımını öne geçiren golü atıyor.

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    7'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Emre Mor, sarı kart görüyor.

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    7'
    Faul | Fenerbahçe

    Stelios Kitsiou, orta yuvarlağa yakın bir noktada Emre Mor tarafından faule maruz kalıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mert Hakan Yandaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Lazar Markovic, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor

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    3'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Halil İbrahim Pehlivan geçiyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Halil İbrahim Pehlivan rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Willian Arao faul yapıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Faul | Gaziantep FK

    Ezgjan Alioski, Angelo Sagal tarafından faule maruz kalıyor.

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    1'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ile serbest vuruş kullanacak.

Gaziantep FK Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Fenerbahçe Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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