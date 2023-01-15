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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Çağdaş Altay Maç Saati 15 Ocak 16:00
34'
1 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Florent Hadergjonaj (P) 30'

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    30'
    Penaltı Golü | Kasımpaşa

    GOL! Florent Hadergjonaj penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    29'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    Hakem, Otabek Shukurov tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna Kasımpaşa takımı başlayacak.

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    28'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    26'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Matteo Ricci ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    25'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.

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    25'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Colin Kazım topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    24'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Stephane Bahoken ofsayta yakalanıyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Levent Mercan sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    23'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Davide Biraschi.

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    22'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Yasin Özcan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ebrima Colley.

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    21'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Otabek Shukurov tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    20'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matteo Ricci.

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    20'
    Faul | Kasımpaşa

    Matteo Ricci, Stephane Bahoken tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı Valentin Eysseric ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Valentin Eysseric tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    16'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ebrima Colley ofsayta yakalanıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Matteo Ricci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Colin Kazım şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    12'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile serbest vuruş kullanacak.

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    12'
    Faul | Kasımpaşa

    Matteo Ricci, Valentin Eysseric tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Korner | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matteo Ricci.

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    9'
    Faul | Kasımpaşa

    Otabek Shukurov, Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Mortadha Ben Ouanes için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Yasin Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Yasin Özcan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Yasin Özcan, Matteo Ricci tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Otabek Shukurov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Colin Kazım faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Kasımpaşa VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
0
Korner
2
2
Faul
4
4
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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