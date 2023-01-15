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Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
GOL! Florent Hadergjonaj penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Hakem, Otabek Shukurov tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna Kasımpaşa takımı başlayacak.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Matteo Ricci ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Colin Kazım topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Stephane Bahoken ofsayta yakalanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Levent Mercan sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Davide Biraschi.
Kasımpaşa takımında Yasin Özcan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ebrima Colley.
Otabek Shukurov tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matteo Ricci.
Matteo Ricci, Stephane Bahoken tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımı Valentin Eysseric ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Valentin Eysseric tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ebrima Colley ofsayta yakalanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Matteo Ricci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Colin Kazım şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile serbest vuruş kullanacak.
Matteo Ricci, Valentin Eysseric tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.
Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matteo Ricci.
Otabek Shukurov, Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor.
Mortadha Ben Ouanes için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Yasin Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Yasin Özcan ile serbest vuruş kullanacak.
Yasin Özcan, Matteo Ricci tarafından faule maruz kalıyor.
Otabek Shukurov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Colin Kazım faul yapıyor.
Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.