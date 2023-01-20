SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Yasin Kol Maç Saati 20 Ocak 20:00
40'
0 1
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor
13' Rijad Bajic (P)

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Tehlikeli Hareket | Bitexen Giresunspor

    Borja Sainz tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Hayrullah Bilazer ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jovan Manev şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Gökhan İnler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol çaprazdan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Bitexen Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Serginho, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onurcan Piri.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Adana Demirspor

    Robert Mejia, Gökhan İnler tarafından faulle durdurulduğu için Bitexen Giresunspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Kevin Rodrigues ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Jovan Manev tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Badou Ndiaye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ramon Arias geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Jonas Svensson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Elle Oynama | Bitexen Giresunspor

    Hakem, Hayrullah Bilazer tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Younes Belhanda tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Gökhan İnler ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Sarı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Alexis Perez faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Kırmızı Kart | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Alexis Perez kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Rijad Bajic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Gökhan İnler ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Görkem Sağlam - Emre Akbaba mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Onurcan Piri ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Adana Demirspor

    Robert Mejia, Benjamin Stambouli tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Jovan Manev, Rijad Bajic tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Jovan Manev ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Penaltı Golü | Bitexen Giresunspor

    GOL! Rijad Bajic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Kevin Rodrigues topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Benjamin Stambouli, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Jovan Manev ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Emre Akbaba, orta saha çizgisine yakın bir noktada Alper Uludağ tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Emre Akbaba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Adana Demirspor Bitexen Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
10
2
Kurtarış
0
1
Korner
3
0
Faul
4
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
1

Adana Demirspor Bitexen Giresunspor Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.