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Adana Demirspor - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Borja Sainz tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Bitexen Giresunspor takımından Hayrullah Bilazer ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Jovan Manev şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gökhan İnler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol çaprazdan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Serginho, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onurcan Piri.
Robert Mejia, Gökhan İnler tarafından faulle durdurulduğu için Bitexen Giresunspor serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Kevin Rodrigues ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jovan Manev tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Badou Ndiaye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ramon Arias geçiyor.
Adana Demirspor takımında Jonas Svensson faul yapıyor.
Hakem, Hayrullah Bilazer tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Younes Belhanda tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Adana Demirspor, Gökhan İnler ile serbest vuruş kullanacak.
Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yusuf Sarı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Sarı.
Bitexen Giresunspor takımında Alexis Perez faul yapıyor.
Bitexen Giresunspor takımında Alexis Perez kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Rijad Bajic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Gökhan İnler ile serbest vuruş kullanacak.
Görkem Sağlam - Emre Akbaba mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Bitexen Giresunspor, Onurcan Piri ile serbest vuruş kullanacak.
Robert Mejia, Benjamin Stambouli tarafından faulle durduruluyor.
Jovan Manev, Rijad Bajic tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor, Jovan Manev ile serbest vuruş kullanacak.
GOL! Rijad Bajic penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Kevin Rodrigues topa eliyle müdahale ediyor.
Benjamin Stambouli, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor, Jovan Manev ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Emre Akbaba, orta saha çizgisine yakın bir noktada Alper Uludağ tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Emre Akbaba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Borja Sainz sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yusuf Sarı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.