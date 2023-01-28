SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Mert Güzenge Maç Saati 28 Ocak 16:00
45'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Gaziantep FK
Gaziantep FK

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Ghayas Zahid ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Atakan Çankaya faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Papy Djilobodji, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Atakan Çankaya ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Ghayas Zahid şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Kılınç.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Mustafa Eskihellaç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Direk | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Tolga Ciğerci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ghayas Zahid geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Halil İbrahim Pehlivan, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Gaziantep FK

    Emre Kılınç, taç çizgisine yakın bir noktada Halil İbrahim Pehlivan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Lazar Markovic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Atakan Çankaya için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Ofsayt | MKE Ankaragücü

    Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Taylan Antalyalı için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Mustafa Eskihellaç, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Marlon Rodrigues sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | MKE Ankaragücü

    Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Gaziantep FK

    Emre Kılınç, taç çizgisine yakın bir noktada Halil İbrahim Pehlivan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Atakan Çankaya kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Gaziantep FK

    Lazar Markovic - Lamine Diack mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Ghayas Zahid ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Atakan Çankaya sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Gaziantep FK

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alexandru Maxim kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Furkan Soyalp, Nihad Mujakic tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
2
2
Korner
2
5
Faul
4
5
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Gaziantep FK Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.