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MKE Ankaragücü - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ghayas Zahid ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ali Sowe tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Atakan Çankaya faul yapıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Joao Figueiredo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Papy Djilobodji, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
MKE Ankaragücü, Atakan Çankaya ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımından Ghayas Zahid şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Kılınç.
Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou faul yapıyor.
Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou, sarı kart görüyor.
Gaziantep FK takımından Mustafa Eskihellaç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
MKE Ankaragücü takımından Tolga Ciğerci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ghayas Zahid geçiyor.
Gaziantep FK takımında Halil İbrahim Pehlivan, sarı kart görüyor.
Emre Kılınç, taç çizgisine yakın bir noktada Halil İbrahim Pehlivan tarafından faule maruz kalıyor.
Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lazar Markovic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Atakan Çankaya için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Taylan Antalyalı için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Mustafa Eskihellaç, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.
Alexandru Maxim ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
MKE Ankaragücü takımından Marlon Rodrigues sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.
Emre Kılınç, taç çizgisine yakın bir noktada Halil İbrahim Pehlivan tarafından faule maruz kalıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu MKE Ankaragücü adına Atakan Çankaya kullanacak.
MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile serbest vuruş kullanacak.
Lazar Markovic - Lamine Diack mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.
Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ghayas Zahid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ghayas Zahid ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
MKE Ankaragücü takımından Atakan Çankaya sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alexandru Maxim kullanacak.
Furkan Soyalp, Nihad Mujakic tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.