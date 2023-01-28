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Stadyum Yeni Malatya Stadyumu Hakem Burak Pakkan Maç Saati 28 Ocak 13:30
13'
0 0
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Adana Demirspor
Adana Demirspor

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

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    10'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Henry Onyekuru, Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.

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    9'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    8'
    Frikik | Adana Demirspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Semih Güler kullanacak.

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    7'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Kevin Rodrigues, Mustapha Yatabare tarafından faule maruz kalıyor.

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    5'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Charilaos Charisis tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    2'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Demir Grup Sivasspor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
2
Korner
1
1
Faul
2
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Adana Demirspor Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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