Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Henry Onyekuru, Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.
Max Gradel tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Semih Güler kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Kevin Rodrigues, Mustapha Yatabare tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Charilaos Charisis tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.