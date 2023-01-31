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Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Yiğit Arslan Maç Saati 31 Ocak 17:00
14'
0 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    11'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Efkan Bekiroğlu topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    11'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Max Gradel, Joher Rassoul tarafından faulle durduruluyor. Demir Grup Sivasspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    11'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğur Çiftçi.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Charilaos Charisis, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    8'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Alaaddin Okumuş sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    5'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Zinedine Ferhat ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Joher Rassoul ile serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Isaac Cofie faul yapıyor.

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    2'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Isaac Cofie faul yapıyor.

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    2'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leroy Fer geçiyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
1
2
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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