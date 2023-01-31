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Corendon Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Rakip yarı alanın ortalarında Efkan Bekiroğlu topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Max Gradel, Joher Rassoul tarafından faulle durduruluyor. Demir Grup Sivasspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğur Çiftçi.
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Charilaos Charisis, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Max Gradel için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Alaaddin Okumuş sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Zinedine Ferhat ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor, Joher Rassoul ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Isaac Cofie faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Isaac Cofie faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leroy Fer geçiyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.