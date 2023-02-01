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Stadyum Kalyon Stadyumu Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 01 Şubat 17:00
39'
0 1
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
27' Ayoub El Kaabi

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Gooolll | Gaziantep FK

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Gaziantep FK, Marko Jevtovic ile aradığı golü buldu.

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    37'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    35'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji, sarı kart görüyor.

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    35'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Bertuğ Yıldırım ofsayta yakalanıyor.

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    33'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mustafa Eskihellaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    31'
    Frikik | Gaziantep FK

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Marko Jevtovic kullanacak.

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    31'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Sam Adekugbe faul yapıyor.

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    30'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.

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    29'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Alexandru Maxim, Burak Bekaroğlu tarafından faulle durduruluyor.

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    28'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Furkan Soyalp.

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    28'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Bertuğ Yıldırım faul yapıyor.

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    27'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze, gol pasını veren isim.

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    27'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Ayoub El Kaabi Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    25'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Sam Adekugbe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Musa Çağıran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Recep Burak Yılmaz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Musa Çağıran ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Musa Çağıran ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    16'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Günay Güvenç ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    15'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Bertuğ Yıldırım ile Günay Güvenç arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Bertuğ Yıldırım. Ceza sahası sağ çağrazından Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

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    13'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Bertuğ Yıldırım ofsayta yakalanıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    7'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erce Kardeşler.

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    4'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Marko Jevtovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ruben Ribeiro.

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    4'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Sam Adekugbe faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.

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    2'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Musa Çağıran faul yapıyor.

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    1'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem Tugay Numanoğlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Bertuğ Yıldırım için kaldırdı.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Gaziantep FK Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
1
6
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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