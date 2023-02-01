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Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Gaziantep FK, Marko Jevtovic ile aradığı golü buldu.
Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji, sarı kart görüyor.
Bertuğ Yıldırım ofsayta yakalanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mustafa Eskihellaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Marko Jevtovic kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Sam Adekugbe faul yapıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.
Alexandru Maxim, Burak Bekaroğlu tarafından faulle durduruluyor.
Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Furkan Soyalp.
Atakaş Hatayspor takımında Bertuğ Yıldırım faul yapıyor.
Saba Lobjanidze, gol pasını veren isim.
GOL! Ayoub El Kaabi Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Sam Adekugbe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Musa Çağıran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Recep Burak Yılmaz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Furkan Soyalp şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Musa Çağıran ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Musa Çağıran ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Günay Güvenç ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Bertuğ Yıldırım ile Günay Güvenç arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Bertuğ Yıldırım. Ceza sahası sağ çağrazından Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.
Bertuğ Yıldırım ofsayta yakalanıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ayoub El Kaabi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erce Kardeşler.
Gaziantep FK takımında Marko Jevtovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ruben Ribeiro.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Sam Adekugbe faul yapıyor.
Furkan Soyalp tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.
Atakaş Hatayspor takımında Musa Çağıran faul yapıyor.
Hakem Tugay Numanoğlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Bertuğ Yıldırım için kaldırdı.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.