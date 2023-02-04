SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 04 Şubat 16:00
13'
0 0
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Georges-Kevin N'Koudou faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Necip Uysal rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rakip ceza sahası önünden Georges-Kevin N'Koudou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Valentin Rosier ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Welinton Silva, Jordy Caicedo tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Beşiktaş

    Charilaos Charisis, Valentin Rosier tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Isaac Cofie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dimitrios Goutas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Romain Saiss faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Beşiktaş Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.