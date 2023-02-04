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Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımında Georges-Kevin N'Koudou faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Necip Uysal rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip ceza sahası önünden Georges-Kevin N'Koudou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş, Valentin Rosier ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.
Welinton Silva, Jordy Caicedo tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Charilaos Charisis, Valentin Rosier tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Isaac Cofie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dimitrios Goutas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında Romain Saiss faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.