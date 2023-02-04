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Stadyum Corendon Airlines Park Hakem Burak Pakkan Maç Saati 04 Şubat 19:00
12'
0 0
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Gaziantep FK
Gaziantep FK

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Sam Larsson, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alassane Ndao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Stelios Kitsiou ile serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Luiz Adriano şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    3'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ömer Toprak geçiyor.

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    2'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Furkan Soyalp hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    2'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Furkan Soyalp faul yapıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fernando Martins faul yapıyor.

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    1'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Marko Jevtovic ile serbest vuruş kullanacak.

Fraport TAV Antalyaspor Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
3
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor Gaziantep FK Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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