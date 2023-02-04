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Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Sam Larsson, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alassane Ndao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK, Stelios Kitsiou ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
Luiz Adriano şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ömer Toprak geçiyor.
Gaziantep FK takımında Furkan Soyalp hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gaziantep FK takımında Furkan Soyalp faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fernando Martins faul yapıyor.
Gaziantep FK, Marko Jevtovic ile serbest vuruş kullanacak.