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HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
HangiKredi Ümraniyespor takımından Jesse Sekidika ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jesse Sekidika ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Badou Ndiaye kullanacak.
Badou Ndiaye, Geraldo tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımı Yusuf Sarı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Yusuf Sarı tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Henry Onyekuru ofsayta yakalanıyor.
Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Onur Atasayar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile serbest vuruş kullanacak.
Badou Ndiaye, Oğuz Gürbulak tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Alexandu Epureanu - Jonas Svensson mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Mert Çetin oyundan çıkarken Jovan Manev oyuna giren isim.
HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Geraldo geçiyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Valentin Gheorghe şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Valentin Gheorghe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandu Epureanu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Umut Nayir, Benjamin Stambouli tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor, Jonas Svensson ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Badou Ndiaye şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandu Epureanu.
Geraldo ofsayta yakalanıyor.
Younes Belhanda, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.
Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Oğuz Gürbulak.
Oğuz Gürbulak, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.
Adana Demirspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mert Çetin geçiyor.
Valentin Gheorghe - Henry Onyekuru mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Geraldo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Geraldo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile serbest vuruş kullanacak.
Onur Atasayar altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Isaac Sackey, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Oğuz Gürbulak - Emre Akbaba mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Isaac Sackey geçiyor.
Adana Demirspor takımında Mert Çetin faul yapıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Özdemir.
Valentin Gheorghe, Kevin Rodrigues tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor takımından Emre Akbaba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile serbest vuruş kullanacak.
Alexandu Epureanu - Emre Akbaba mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor, Semih Güler ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Mustafa Eser ile Younes Belhanda arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mustafa Eser. Ceza sahası sağ çağrazından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Valentin Gheorghe sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Jesse Sekidika ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Jesse Sekidika ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Umut Nayir için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor, Ertaç Özbir ile serbest vuruş kullanacak.
Ertaç Özbir, altıpas üzerinde Tomislav Glumac tarafından faule maruz kalıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Jesse Sekidika ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Jesse Sekidika ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jonas Svensson tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.
HangiKredi Ümraniyespor takımında Isaac Sackey faul yapıyor.
Jesse Sekidika, orta yuvarlakta Mert Çetin tarafından faule maruz kalıyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isaac Sackey.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mert Çetin.
Jonas Svensson, orta yuvarlakta Alexandu Epureanu tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Henry Onyekuru, Geraldo tarafından faule maruz kalıyor.
Jonas Svensson, Jesse Sekidika tarafından faulle durduruluyor.
Yusuf Sarı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
HangiKredi Ümraniyespor, Oğuz Gürbulak ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.
HangiKredi Ümraniyespor takımından Umut Nayir şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.