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Stadyum Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 26 Şubat 16:00
55'
İY: 0 - 0
0 0
HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor
Adana Demirspor
Adana Demirspor

Canlı Maç Anlatımı HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Jesse Sekidika ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    Jesse Sekidika ile HangiKredi Ümraniyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Frikik | Adana Demirspor

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Badou Ndiaye kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Badou Ndiaye, Geraldo tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Yusuf Sarı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Yusuf Sarı tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Henry Onyekuru ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Onur Atasayar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Badou Ndiaye, Oğuz Gürbulak tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Alexandu Epureanu - Jonas Svensson mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Mert Çetin oyundan çıkarken Jovan Manev oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Geraldo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Valentin Gheorghe şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Valentin Gheorghe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Alexandu Epureanu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Geraldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Umut Nayir, Benjamin Stambouli tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Jonas Svensson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Badou Ndiaye şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandu Epureanu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Geraldo ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Younes Belhanda, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Oğuz Gürbulak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Oğuz Gürbulak, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mert Çetin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Valentin Gheorghe - Henry Onyekuru mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Geraldo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Geraldo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Onur Atasayar altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetli Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Isaac Sackey, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Oğuz Gürbulak - Emre Akbaba mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Isaac Sackey geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Mert Çetin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Özdemir.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Adana Demirspor

    Valentin Gheorghe, Kevin Rodrigues tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Emre Akbaba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Alexandu Epureanu - Emre Akbaba mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Semih Güler ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Mustafa Eser ile Younes Belhanda arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mustafa Eser. Ceza sahası sağ çağrazından Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Valentin Gheorghe sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Jesse Sekidika ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Jesse Sekidika ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Ofsayt | HangiKredi Ümraniyespor

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Umut Nayir için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Ertaç Özbir ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Ertaç Özbir, altıpas üzerinde Tomislav Glumac tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Jesse Sekidika ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Jesse Sekidika ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Jonas Svensson tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında Isaac Sackey faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Adana Demirspor

    Jesse Sekidika, orta yuvarlakta Mert Çetin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isaac Sackey.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Kevin Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mert Çetin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Jonas Svensson, orta yuvarlakta Alexandu Epureanu tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Taç çizgisine yakın bir yerde Henry Onyekuru, Geraldo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | HangiKredi Ümraniyespor

    Jonas Svensson, Jesse Sekidika tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor, Oğuz Gürbulak ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jonas Svensson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | HangiKredi Ümraniyespor

    HangiKredi Ümraniyespor takımından Umut Nayir şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

HangiKredi Ümraniyespor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
3
5
İsabetsiz Şut
4
7
Kurtarış
5
3
Korner
5
1
Faul
12
5
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

HangiKredi Ümraniyespor Adana Demirspor Maç Kadroları

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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