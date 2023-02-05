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Stadyum Yeni Hatay Stadyumu Hakem Murat Erdoğan Maç Saati 05 Şubat 16:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Kanak geçiyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Faul | Kasımpaşa

    Jeremy Dudziak, Fabiano Silva tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Jeremy Dudziak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    44'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Rayane Aabid ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    41'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Yasin Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    40'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mounir Chouiar.

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    39'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Fabiano Silva ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    39'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ze Luis hakem Murat Erdoğan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    39'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ze Luis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ze Luis tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    35'
    | Kasımpaşa

    Kasımpaşa adına şanssız an Mamadou Fall tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mamadou Fall şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ze Luis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Kasımpaşa

    Mounir Chouiar ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Rayane Aabid faul yapıyor. Orta yuvarlakta faul yapılan oyuncu Mamadou Fall.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Jeremy Dudziak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jeremy Dudziak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Fabiano Silva faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kaan Kanak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Jeremy Dudziak ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mamadou Fall tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Kasımpaşa

    Mounir Chouiar ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ofsayt bayrağı Mortadha Ben Ouanes için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Fabiano Silva sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Jeremy Dudziak ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Kasımpaşa

    Jeremy Dudziak, Valentin Eysseric tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Mounir Chouiar ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mounir Chouiar.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Yasin Özcan, Mehdi Boudjemaa tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Mounir Chouiar ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Mounir Chouiar, Kerim Alıcı tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Kasımpaşa

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Haris Hajradinovic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mehdi Boudjemaa.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Kasımpaşa

    Ze Luis, Mickael Tirpan tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Jeremy Dudziak topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Mamadou Fall altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
3
7
Kurtarış
0
1
Korner
2
4
Faul
5
4
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Kasımpaşa Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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