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Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Ayoub El Kaabi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Kanak geçiyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Jeremy Dudziak, Fabiano Silva tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jeremy Dudziak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor, Rayane Aabid ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yasin Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mounir Chouiar.
Kasımpaşa takımından Fabiano Silva ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Ze Luis hakem Murat Erdoğan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Ze Luis faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ze Luis tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa adına şanssız an Mamadou Fall tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Kasımpaşa takımından Mamadou Fall şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ze Luis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mounir Chouiar ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Rayane Aabid faul yapıyor. Orta yuvarlakta faul yapılan oyuncu Mamadou Fall.
Jeremy Dudziak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jeremy Dudziak.
Kasımpaşa takımında Fabiano Silva faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kaan Kanak.
Atakaş Hatayspor takımından Kaan Kanak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Jeremy Dudziak ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Kasımpaşa takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mamadou Fall tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mounir Chouiar ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ofsayt bayrağı Mortadha Ben Ouanes için kalkıyor
Haris Hajradinovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Kasımpaşa takımından Fabiano Silva sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor, Jeremy Dudziak ile serbest vuruş kullanacak.
Jeremy Dudziak, Valentin Eysseric tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Mounir Chouiar ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mounir Chouiar.
Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yasin Özcan, Mehdi Boudjemaa tarafından faulle durduruluyor.
Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Mounir Chouiar ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mounir Chouiar, Kerim Alıcı tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Haris Hajradinovic kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mehdi Boudjemaa.
Ze Luis, Mickael Tirpan tarafından faulle durduruluyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Mounir Chouiar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.
Atakaş Hatayspor takımında Jeremy Dudziak topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Mamadou Fall altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.