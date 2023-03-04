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Trabzonspor - HangiKredi Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.
Maxi Gomez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.