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Stadyum Şenol Güneş Spor Kompleksi Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 04 Mart 16:00
13'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
HangiKredi Ümraniyespor
HangiKredi Ümraniyespor

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - HangiKredi Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı

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    5'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Orkun Özdemir kurtarıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Maxi Gomez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Bruno Peres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor HangiKredi Ümraniyespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
1
2
Korner
1
1
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor HangiKredi Ümraniyespor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

HangiKredi Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor Yedekler

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