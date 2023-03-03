SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 03 Mart 20:00
11'
0 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Furkan Bayır kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Efecan Karaca, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Eden Karzev tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
0
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.