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Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Corendon Alanyaspor adına Furkan Bayır kullanacak.
Efecan Karaca, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Eden Karzev tarafından faule maruz kalıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.